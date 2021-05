Eesti võrkpallikoondis alustas Kuldliigat kindla võiduga Hispaania üle

Kuigi avageim möödus tasavägiselt, oli Eesti võrkpallikoondis suurema osa mänguajast tagaajaja rollis ning jõudis pärast seisu 1:1 viigini alles siis, kui tabloole toodi 17:17. Seisul 20:22 teenis Eesti koondis kolm punkti järjest, läks mängus esimest korda juhtima ning võitis avageimi lõpuks 25:23.

Ka teise geimi algus kuulus pigem Hispaaniale, aga seisul 8:10 tegi Eesti 7:0 spurdi, jätkas suurepäraselt ning võitis geimi 25:16.

Kolmandas ning viimaseks jäänud geimis oli Eesti veel 10:11 kaotusseisus, ent seisult 13:13 võeti kindlalt juhtohjad ja 4:0 spurdi toel võideti geim lõpuks 25:18.

Renee Teppan tõi Eesti resultatiivseimana 17 punkti, Albert Hurt lisas 14 silma. Hispaania parim oli Victor Rodriguez Perez, kelle arvele jäi 12 punkti.

Laupäeval jätkab Eesti Kuldliiga alagrupiturniiri mänguga Läti ja pühapäeval Belgia vastu.

Enne mängu:

Lisaks kuuluvad A-alagruppi Läti ja Belgia, laupäeval mängib Eesti Lätiga ja pühapäeval Belgiaga. Teine alagrupiturniir toimub Lätis Liepajas 4.-6. juunil. Kuldliiga finaalturniir toimub Belgias Kortrijkis 18.-20. juunil. Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja, lisaks on koha finaalturniirile taganud korraldaja. Kui korraldaja peaks oma alagrupis esimeseks tulema, tagab koha finaalturniiril ka kõigi alagruppide võrdluses parim teise koha saanud võistkond.

2019. aastal, mil Kuldliiga viimati toimus, sai Eesti neljanda koha, Läti ja Hispaania jäid jagama viiendat kohta ning Belgia oli 11. Eesti kohtus Hispaaniaga viimati 2019. aastal samuti Kuldliiga raames ja siis sai Hispaania 3:0 ja 3:1 võidud. Läti vastu mängis Eesti viimati eelmisel nädalal ning võitis kõik kontrollmängud. Ka eelmisel aastal saadi lõunanaabritest kontrollmängudes kolmel korral jagu. 2019. aastal alistati Läti 3:1 EM-valiksarja raames. Belgiaga kohtus meie rahvusmeeskond viimati Kuldliigas 2018. aastal ja tookord jäid 3:0 peale belglased.

Koondise abitreener ja statistik Alar Rikberg tutvustas alagrupivastaseid. "Hispaania on väga kvaliteetse sidemängijaga ja korraliku tugeva temporündajate osakonnaga meeskond. Nad on läbi aegade ka osavad olnud, mis tähendab, et meie servil on päris suur kaal." Läti puhul usub Rikberg, et võrreldes hiljuti peetud sõprusmängudega on nad ühe käigu juurde pannud. "Olgugi, et mõned nende paremad mehed on puudu, usun, et see tuleb väga tasavägine võitlus, aga eks me peame oma eelised ära kasutama."

Belgia on samuti mitte oma parimas rivistuses, aga see ei tee neid sugugi nõrgaks. "Belgias kvaliteetseid heades liigades ja klubides mängivaid mehi on palju. Siin on kohal ka nende kapten ja suurim staar Sam Deroo, kes tuli möödunud hooajal Moskva Dünamoga Venemaa meistriks. Samuti erinevates Poola klubides mänginud Tomas Rousseaux. Veidi tundmatumad on sidemängijad, sest kahte seni põhikoosseisu sidemängijat siin kaasas ei ole."

Eile õhtul selgus Eesti 14-meheline koosseis, kes nädalavahetusel mängima hakkab. Treeninglaagris olevast 16 mängijast jäävad lõplikust valikust seekord välja Markkus Keel ja Stefan Kaibald.

Koondise koosseis Kuldliiga turniiriks Tartus:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker.

Temporündajad: Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Alex Saaremaa, Andri Aganits.

Nurgaründajad: Karli Allik, Märt Tammearu, Kristo Kollo, Albert Hurt.

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter.

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan.

Peatreener Cedric Enard, abitreenerid Loic Geiler ja Oliver Lüütsepp, abitreener/statistik Alar Rikberg, ÜKE-treener Andres Eduardo Esper, statistik/mänedžer Märt Pajusalu, füsioterapeudid Siret Kalbus ja Meribel Saar, mänedžer Robin Ristmäe.

Tartu turniiri ajakava:

28. mai kell 17.00 Eesti – Hispaania

28. mai kell 20.00 Läti – Belgia

29. mai kell 16.00 Hispaania – Belgia

29. mai kell 19.00 Eesti – Läti

30. mai kell 16.00 Hispaania – Läti

30. mai kell 19.00 Belgia – Eesti