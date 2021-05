Martin Allikvee EM-ist: arvan, et minu halvim tiitlivõistlus üldse

Eesti meeste teatenelik koosseisus Armin Evert Lelle, Martin Allikvee, Alex Ahtiainen ja Daniel Zaitsev lõpetasid oma ujumises üheksandana, kuid Šveitsi meeskond diskvalifitseeriti teatevahetuse tõttu, mistõttu jäi Eesti ametlikult kaheksandaks. Kokkuvõttes jäi Eesti 16. kohale.

"Poisid tegid töö ära. Ma ainult aitasin neid, aga enda ujumist ei teinud ma ikka ära. Tänu nendele see Eesti rekord sündis," kommenteeris Martin Allikvee pärast võistlust ERR-ile.

"Aeg oli individuaalajast pea poolteist sekundit parem ja see on väga kõva tulemus, aga nüüd tuleb ujuda sama tulemust individuaalis," lausus Daniel Zaitsev.

Teateneliku liikmest peab EM-i enda jaoks täielikult ebaõnnestunuks vaid Martin Allikvee. Teiste arvates on aga kaasa võtta ka positiivset.

"EM-i algus polnud kõige parem, individuaalalade stardid ei läinud nii hästi kui oleks tahtnud. Lõpetasin aga hästi," võttis Armin Evert Lelle oma tiitlivõistlused kokku.

"Analüüs veel käib," lausus Martin Allikvee. "Panen endale hindeks kaks plussiga. Ma arvan, et minu halvim tiitlivõistlus üldse. Olen käinud vist 13-l ja see on halvim olnud. Nüüd peab vigu parandama."

Teateujumises tugeva tulemuse teinud Alex Ahtiainen tunnistab, et hea esitus annab edasiseks enesekindlust. "Kuna tegemist on mu esimeste tiitlivõistlustega absoluutklassis, siis võib täitsa rahule jääda.

Daniel Zaitsev jäi EM-i 50 m liblikujumise finaalist küll napilt välja, ent sai enda hinnangul hulgaliselt väärtuslikke kogemusi. "Vorm oli keskmisest parem, aga siiamaani on väiksed probleemid eneseusuga. Siit sain aga kogemusi ja enesekindlust juurde. Loodan, et see toob tulevikus häid tulemusi."