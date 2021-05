Giro d'Italia etapp peatati ränga õnnetuse tõttu, sõit läheb edasi

Itaalia velotuuri 15. etapp oli kestnud kõigest mõned kilomeetrid, kui Grado väikelinna maanteel sattus suur kogus rattureid õnnetusse, mistõttu peatati ligi pooleks tunniks terve etapp.

Üldtabelis kuuendal kohal asetsev Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Natnael Berhane (Cofidis) ja Jos Van Emden (Jumbo-Visma) olid sunnitud vigastuste tõttu ravi saama ning Giro d'Italia pooleli jätma.

Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) ja Tanel Kangert (Team BikeExchange) tiimide sotsiaalmeedia teatel õnnetusse ei sattunud.

Velotuuri üldliidrina jätkab laupäeval neljanda koha saanud kolumblane Egan Bernal (INEOS Grenadiers), edestades teiseks tõusnud britti Simon Yatesi (Team BikeExhange) minuti ja 33 sekundiga. Kolmas on itaallane Damiano Caruso (Bahrain - Victorious; +1.51).

The race has been neutralized after a massive crash in the first km. Buchmann seems badly injured, might abandon the race... #Giro pic.twitter.com/AxCaokhIZI — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 23, 2021

The race was stopped to allow the ambulance to take care of the riders.



As far as our team is concerned, nobody was involved in the crash. pic.twitter.com/yddYDI2c1N — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 23, 2021