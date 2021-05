Susannah Kaul võitis paraujumise EM-il hõbemedali

Kaul ujus finaalis ajaga 29,31. Euroopa meistriks tuli itaallanna Alessia Scortechini, kes oli Kaulist 13 sajandikku kiirem.

"Kuna ma eraldi EM-iks ei valmistunud, vaid see on osa ettevalmistusest Tokyo paraolümpiamängudeks, siis tänane ujumine näitab, et olen õigel teel. Teine koht ja hõbemedal on boonuseks," sõnas Kaul pressiteate vahendusel.

Esmaspäeval ootab Kauli ees 200 m kompleksujumine, kus ujutakse kohe finaalis ning selle algus on kell 20.34 (Eesti aja järgi).

Paraujumise EM toimub 16.-22. maini Portugalis Madeiral. Eesti ujujatest on võistlemas lisaks Susannah Kaulile ka Matz Topkin ja Robin Liksor.