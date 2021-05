Eesti juuniorid võitsid rühmvõimlemise EM-il hõbeda

Kvalifikatsioonivõistluselt teise tulemusega finaali pääsenud rühm sooritas finaalkatse sama kindlalt ja teenis ka finaalpäeval paremuselt teise punktisumma 18,617. Kokkuvõttes tõi 36,900 punkti tugevas konkurentsis Venemaa ja Soome rühmadega Tartus treenivatele võimlejatele hõbemedalid, teatas Eesti Võimlemisliit.

"Tulime EM-ile andma oma parimat, eesmärk oli teha 18 punkti hinnet ületavad võistluskatsed," ütles rühma treener Elsa Sinijärv. "Rühm Siidisabad on olnud juba nooremates vanuseklassides rahvusvaheliselt paremate seas. Mul on hea meel et pooleteiseaastase pandeemiast põhjustatud rahvusvaheliste võistluste pausi järel esimest korda juunioridena Euroopa meistrivõistlustel üles astudes suutsime näidata, milleks võimelised oleme."

EM-hõbemedalistide rühma koosseisu kuuluvad Karoli Metsma, Terit Michelle Sild, Elis Sarapuu , Liina Sarv, Riin Parts, Kärt Rentel, Karolina Kuusik, Triin-Elis Kuum, Hanna Mägi ja Maria Terep. Treenerid on Elsa Sinijärv, Liisel Perlin, Kadri Rohtmets ja balletiõpetaja Maarja Jaanovits. Võistluskava koreograafia autor on Antton Laine.

Juunioride Euroopa meistritiitli võitis Venemaa rühm Victoria (38,017 punkti), pronksmedalid teenis Soome rühm Minetit junior (36,433 punkti). Teise Eesti juuniorrühmana finaali pääsenud VK Janika Violett teenis 16,733 punkti ja kokkuvõttes 33,233 punktiga 6. koha.

Meistriklassis saavutas VK Janika Grisete koosseisus Christina Kodanik, Emili Visnapuu, Elis Pauljukaite, Gailin Savi, Karmel Saar Keiti Lass, Kleer Siigur, Mariin Kala, Roberta Soom, Sonja Kaur ja Vita Enok viienda koha (35,050). Teine meistriklassi rühm Võimlemisklubi Janika Tallinn Caresse jäi 32,633 punktiga seitsmendaks.

Meistriklassi Euroopa meistri tiitli võitis Venemaa rühm Madonna (38,150 punkti), hõbedamedalid teenis Soome rühm Minetit (37,550) ja pronksi saavutas Venemaa rühm Amuazh (37,200 punkti).

Nii juuniorklassis kui meistriklassis võistles 14 rühma. "Pandeemia jättis küll osavõtjate üldarvule jälje, kuid kõik tugevad meistritiitlit taotlevad rühmad olid kohal, võistlus meistritiitlile oli sama konkurentsitihe nagu ikka," ütles Eesti Võimlemisliidu juhatuse liige ja rühmvõimlemise toimkonna juht Lea Kriibi. "Mul on ülihea meel, et Eestit tiitlivõistlustel esindavatel sportlastel oli sel aastal treenimisvõimalus, teisiti Eesti rühmvõimlemisel tänast medalit ei oleks võimalik olnud püüelda," lisas ta.

Kohtunikelauas esindasid Eestit Lea Kriibi (VK Rütmika) ja Margit Saidla (VK Janika Tallinn).