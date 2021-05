Türgi jäi ka vormel-1 MM-etapist ilma

Vormel-1 MM-sarja korraldajad teatasid, et juunikuist Türgi etappi ei toimu ja selle asemel peetakse Austrias kaks etappi järjest.

Kalender muutus veel ka nii palju, et Prantsusmaa etapp toodi nädala võrra ettepoole ja selle põhisõit on nüüd kavas 20. juunil, Austrias sõidetakse 27. juunil ja 4. juulil, vahendab Reuters.

"Ootasime kõik põnevusega Türgi etappi, kuid koroonaviirusest tingitud reisipiirangute tõttu ei saa me sinna juunis minna," ütles MM-sarja tegevjuht Stefano Domenicali.

Suurbritannia pani eelmisel nädalal Türgi "punasesse nimekirja", mis tähendab, et sinna reisimine on lubatud ainult äärmisel vajadusel ja UK-sse naastes tuleb olla hotellis karantiinis. Vormel-1 MM-sarjas on aga kümnest tiimist seitsme baasid Inglismaal.

Türgi etapp lisati kalendrisse alles eelmisel kuul Kanada etapi asemele.

Paar päeva tagasi jäi Türgi ilma ka jalgpalli Meistrite liiga finaalist, mis viidi Istanbulist üle Portugali Portosse.