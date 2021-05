Selgusid Eesti 3x3 tänavakorvpallikoondised

3x3 korvpalli naiste koondisesse kuuluvad Kadri-Ann Lass, Merike Anderson, Anna Gret Asi ja Jane Svilberg. Naiskond rändab järgmisena Hollandisse, et osaleda seal toimuval rahvusvahelisel turniiril, misjärel võetakse sihiks mai lõpus toimuv OM-valikturniir Austrias.

3x3 koondiste peatreener Siim Raudla ütles, et kokku pandud naiskond ei tohiks suure üllatusena tulla. "Ütleme nii, et see valik nüüd ausalt öeldes väga suur ei ole ja arvan, et see nüüd väga suur üllatus kellelegi ei olnud, et kes siia nelikusse kuuluvad. Kõik on tuntud näod, kõik on 3x3 korvpallis varem sees olnud ja usun, et üsna loogiline valik," ütles Raudla.

Treener lisas, et kolmenädalane treeningperiood oli piisav, et saada mängijatest pilt ette ja teha koondise jaoks valikud. "Arvan, et kõik, kes siia jõudsid, on selle koha ikkagi auga välja teeninud."

Naiskonna eeliseks tõi Raudla, et kõik mängijad on 3x3 formaati oma nüanssidega kogenud, kuid toonitas, et korvpall jääb ikkagi korvpalliks. "Ma arvan, et meil on omad nõksud ja arvan, et näitasime seda ka kaks aastat tagasi Minskis Euroopa mängudel. Me oleme küll teistest gabariitidelt selgelt väiksemad, meil on valik veidi kesimsem, aga naised suudavad seda teatud elementidega kompenseerida," ütles Raudla, lisades, et tähtsal kohal on ka usk sellesse, mille kallal on treeningutel töötatud.

Eesti naiste koondisel seisab ees soojendusturniir Hollandis, kus mängitakse kahe Venemaa koondise, kahe Hollandi koondise ning ukrainlaste vastu. Raudla ütles, et see on piisav, et olla valmis 26. mail algavaks OM-valikturniiriks Austrias. "Kui sealt tagasi tuleme, siis meil enam väga kaua aega ei ole, aga usun, et peaksime olema valmis," ütles treener.

Olümpiapileti jahil on Eesti ühte gruppi loositud Hollandi, Valgevene, Ungari ning Sri Lankaga. "Hollandlastest saame pildi ette nüüd Amsterdamis, peamegi seal vaatama, et omi asju seal liigselt välja ei käi, et jätaks midagi ka Austriasse. Aga vastaste analüüs saab kindlasti tehtud, praegu on endaga olnud nii palju tegemist, et see tuleb siis vahetult enne turniiri algust," ütles Raudla.

Pärast OM-valikturniiri võib aga koondis muutuda. "Nagu pärast [neljapäevast] treeningut ka naistele ütlesin, siis see koondis sõidab Hollandisse ja Austriasse, juuni lõpus võivad olla hoopis teised mängijad ja oma koht tuleb siis juuni trennides jälle välja võidelda. Kõikidel teistel, kes hetkel jäid sellest nelikust välja, on võimalus Rumeenias [EM-valikturniiril] mängida," ütles Raudla.

3x3 korvpalli meeste koondisesse kuuluvad Martin Dorbek, Rauno Nurger, Jaan Puidet, Rait-Riivo Laane ning Raudla sõnul oli meeste koondist kokku panna märksa keerulisem kui naiste oma. "Valik oli üsna keeruline, sest mängijaid sõelal oli palju ja mängijate hulgas on formaat läinud järjest populaarsemaks."

Juuni lõpuks on vaja valmis olla, et Euroopa meistrivõistlustel finaalturniiri pilet välja teenida. "Saame teha kuskil kolm-neli nädalat trenni, teha mõned turniirid siin Eestis, saame minna Moskvasse, võib-olla midagi tekib veel lisaks sellele," lõpetas Raudla.