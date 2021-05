Eesti avaveeujuja enne EM-i: vesi on karge, päike intensiivne, trass sirge

"Emotsioonid on praegu head. Enne starti olen saanud kaks päeva avavees treenida. Vesi on mõnus karge, päike on väga intensiivne ning võistlustrass on sirge," rääkis Sander Paavo päev enne starti. Paavo stardib 5 km distantsil Eesti aja järgi kell 15.45.

"Huvitav on hotellis see, et kui sööma lähme, siis ei tohi sööki endale ise tõsta, vaid tuleb teenindajale näidata, mida soovid ja tema tõstab. See oli alguses natuke naljakas ja harjumatu, aga nüüd olen juba ära harjunud," rääkis Sander koroona ettevaatusabinõudest.

"Hotellist saab välja ainult kas võistluspaika või treeningkeskusesse. Isegi niisama kasvõi korraks jalutama ei saa minna."

2019. aastal osales Sander Lõuna-Koreas toimunud MM-il. Lisaks sellele on ta kolmel järjestikusel aastal (2017-2019) tulnud ka Eesti avaveeujumise meistriks 5 km distantsil.

Eesti basseiniujujatest on EM-il startimas Eneli Jefimova, Maria Romanjuk, Martin Allikvee, Daniel Zaitsev, Aleksa Gold, Kregor Zirk, Alina Vedehhova, Joonas Niine, Alex Ahtiainen ja Armin Evert Lelle. Nende võistlused algavad 17. mail.