Mett: kindlasti tahaks Eesti naiste võrkpalliimet korrata

Eesti naiste võrkpallikoondis alustab esmaspäeval Valgevenes Euroopa meistrivõistluste valikmängudega ning ees ootab neli kohtumist tugeva Valgevene ning Šveitsiga. B-koondise peatreener Marko Mett usub, et kuigi ettevalmistusteks aega palju ei jäänud, on Eestil võimalus taas finaalturniirile jõuda.

2019. aasta jaanuaris tegi Eesti võrkpallinaiskond ajalugu ning tagas esmakordselt koha EM-finaalturniiril. Sel aastal on küll ettevalmistusteks vähe aega jäänud, aga Mett ütles, et pääs finaalturniirile on teostatav. "Kindlasti tahaks Eesti naiste võrkpalliimet korrata," ütles Mett ERR-ile.

Koondisel on olnud kõigest kümme päeva, et valikturniiriks valmistuda ning palju on tehtud mängulist trenni, et mängijad võistluseks valmis oleksid. "Ega väga palju aega polnud, pärast kodust hooaega oli üks vahenädal ja kui 19. aprillil (esmaspäev - toim) pihta hakkasime, siis läks kohe kolmapäeval ja neljapäeval mänguks. Väga palju mängulisi trenne ja eks nüüd Valgevenes ole näha, kui hästi see vorm sinna nüüd viidud meil on," ütles Mett.

Ta nõustus koondise diagonaalründaja Kertu Laagiga, kes ütles laupäeval, et koondisel on võrreldes eelmise valikturniiriga rohkem pingeid peal. "Selles mõttes on kindlasti surve peal ja eks näha ole, kuidas meil naised sellega hakkama saavad. Aga mina olen ikkagi pigem positiivselt meelestatud," ütles B-koondise treener.

Kas kümnepäevalise treeningperioodiga on võimalik mängijate vormist mingigi indikatsioon saada? "Ütleks, et seis on okei, sest tegemist on ikkagi kogenud mängijatega, pole suuremaid vigastusi. See võistkond, kes on väljakul, on jäänud samaks, mängijad on saanud kaks aastat kogenumaks. Trennis nähtu põhjal ma ei ütle, et seis on halb."

Eesti sattus alagruppi tugeva Valgevene naiskonna ning Šveitsiga, kes võiks olla haavatavam. Vastaste tasemevahe aga Eesti naiskonna mängu ei muuda. "Igat mängu minnakse täiega mängima. Loomulikult, Šveits on hammustatavam. Turniiri esimene mäng Valgevenega on ka selline, et alati turniiri esimesel mängul otsitakse," ütles Mett.

Kas Eesti võiks kolmeses alagrupis jääda kas esimeseks või teiseks ja pääseda sellega EM-finaalturniirile? "Mina ütlen, et pääseme," lõpetas Mett.