Laak: eesmärk on jõuda finaalturniirile

Esmaspäeval alustab Eesti naiste võrkpallikoondis Valgevenes Euroopa meistrivõistluste valikturniiriga. Erinevalt varasematest aastatest on ettevalmistus olnud lühike, vaid kümmekond päeva. Naiskond on seadnud eesmärgiks jõuda teist korda järjest finaalturniirile.

Laupäeval Valgevenesse valikturniirile lennanud Eesti naiskonda ootab alates esmaspäevast viie päeva jooksul neli mängu. Nii Valgevene kui Šveitsiga kohtutakse kahel korral, kolmest naiskonnast kaks saavad finaalturniirile. Eeldatavalt peaks grupi soosikuks olema Valgevene ja Eesti ning Šveits jagama teise edasipääsukoha. Igal juhul on edasipääs naiskonnale eesmärgiks.

"Selles mõttes on kindlasti ettevalmistusperiood natuke lühem, aga arvan, et saame selle eesmärgi endale seada, et finaalturniirile jõuda," ütles koondise diagonaalründaja Kertu Laak.

Koondise peatreener Lorenzo Micelli ütles, et koondisel oli vaja teha palju tööd enne Valgevenesse minekut. "See saab olema suur emotsioon ja meil oli vaja astuda suur samm, et saada kümne päeva jooksul samasugusesse mentaalsesse seisundisse nagu oli eelmisel aastal. Väga oluline oli mängijate suhtumine, et nad teeksid südamega igat trenni igal päeval," ütles treener.

Laak lisas, et tiimil on võrreldes eelmise valikturniiriga rohkem pingeid peal. "Ühe korra saime juba hakkama sellega ja nüüd see võiks olla uus norm. Aga eks iga valikturniir on erinev, tuleb turniir-turniiri haaval vaadata, mis tegelikult saama hakkab."

EM-valikturniiri ajakava:

10. mai kell 18.00 Eesti – Valgevene

11. mai kell 18.00 Eesti – Šveits

13. mai kell 18.00 Eesti – Valgevene

14. mai kell 18.00 Eesti – Šveits