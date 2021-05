Verstappen oli viimasel treeningul Mercedestest nobedam

Hollandlane sõitis oma kiireima ringi välja kümme minutit enne vabatreeningu lõppu, edestades valitsevat maailmameistrit Lewis Hamiltoni (Mercedes) 0,235 sekundiga. Kolmandat aega näitas Charles Leclerc (Ferrari; +0,473).

Leclerci meeskonnakaaslane Carlos Sainz oli neljas (+0,575), soomlane Valtteri Bottas (Mercedes) viies (+0,588) ja britt Lando Norris (McLaren) kuues (+0,659).

Kui esimesel vabatreeningul oli kiireim olnud Bottas, siis teisel treeningul näitas kiireimat minekut Hamilton.

Max Verstappen grabs P1 in our final practice session prior to qualifying



Three teams in the top three, we're liking this #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/JTGAyvXuVm