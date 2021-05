Portugali ralliks lubatakse rallihuvilisi raja äärde

Autoralli MM-sarja järgmise etapi jaoks Portugalis on vastu võetud otsus lubada rallihuvilistele ligipääsu teatud etappidele ning aladele. Tegemist on esimese MM-sarja võistlusega alates eelmisel suvel peetud Rally Estoniast, kus fänne julgustatakse ralliks kohale tulema.

Portugali ralli korraldustiimist kinnitati DirtFishile, et fännid on oodatud 20. mail algavale rallile. "Jah, meil on pealtvaatajad teatud piirangutega. Portos ja Exponoris (hooldusala - toim) ei ole pealtvaatajaid, nii on kohalikud võimud otsustanud," ütles korraldustiimi liige.

Rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton ütles, et Portugalis võetakse kasutusele hübriidprotsess, mis lubab pealtvaatajaid kontrollitud arvudes teatud etappidele.

"Tulevad ka mõned etapid, kus pealtvaatajad pole lubatud, nagu Eestis eelmisel aastal," ütles Matton. "Näiteks, nagu ma aru sain, siis Fafe katsel on politsei enesekindel, et suudavad seda kontrollida. Mõnes teises riigis on neil mingid alad, kus nad kontrollivad. Portugalis on nad enesekindlad, et saavad sellega hakkama."

Rallidirektor lisas, et kui paari kuu pärast on valdav osa inimesi vaktsineeritud, saab viimastel etappidel enam etappe pealtvaatajatele avatuks teha.

Kuigi eelmisele MM-sarja etapile Horvaatias ei olnud pealtvaatajad lubatud, eirasid tuhanded rallifännid keeldu ning jõudsid ikkagi raja äärde.