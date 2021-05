Nädalavahetusel selguvad Eesti meistrid murdmaajooksus

Kõigis vanuseklassides peetavatel murdmaajooksu meistrivõistlustel asuvad erinevatel distantsidel võistlustulle suur osa Eesti esinumbritest. Noorsoo ja täiskasvanute klassi võistlejad stardivad ühes jooksus, mis tähendab, et noorsoo klassi kuuluvatel sportlastel on edu korral võimalus võita kaks medalit.

Noored võtavad mõõtu 1 ja 2 km, täiskasvanud ja noorsooklassi sportlased 3 ja 4 km pikkusel krossirajal.

Naiste 4 km distantsil asub peafavoriidina Järvakandis stardijoonele möödunud aasta erinevatel distantsidel Eesti meistriks kroonitud Kelly Nevolihhin, kellele pakuvad konkurentsi Liis-Grete Arro, Pille Hinn ning Bret Schär ja Olga Andrejeva.

Meeste 4 km jooksu peamisteks kullafavoriitideks on möödunud sügisel 10 kilomeetri krossijooksu Eesti meistriks kroonitud Karel Hussar, Enn Selliku näpunäidete järgi harjutav Olavi Allase ja viimasel kahel aastal Eesti pikamaajooksus kanda kinnitanud Leonid Latsepov.

Võistlus algab laupäeval kell 13.00 tüdrukute U-16 jooksuga. Täiskasvanute ning U-23 kategooria ühisstardid algavad 16.20.