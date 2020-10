Murdmaajooksu Eesti meistriteks krooniti Hussar ja Maasik

Kõvematest jooksjatest puudusid stardist Tiidek Nurme, Roman Fosti ning Jekaterina Patjuk, kes valmistuvad nädala pärast Poolas toimuvaks poolmaratoni MM-iks.

Järvakandi terviserajal peetud murdmaajooksu Eesti meistrivõistlustel ootas mehi kümnekilomeetrine distants, mis läbiti nelja ringina. Soosikuks oli mullu kulla võitnud Olavi Allase. Lõpuringiga möödus temast aga värske poolmaratoni Eesti meister Karel Hussar, kes läbis raja 31 minuti ja 52 sekundiga. Seekord hõbedaga leppima pidanud Allla kaotas talle 23 sekundit.

"Läksin kindla taktikaga peale. Igal aastal on ta mulle niimoodi ära teinud, et ta paneb alguses kiire tempo peale, mina lähen kaasa ja kustun esimesena ära. Sel aastal mõtlesin, et proovin niimoodi, et hoian ise tagasi, tean, et vastupidavus on hea, lähen tõusva tempoga ja täpselt niimoodi õnnestus. Viimaseks ringiks sain ta kätte. Ta oli ise küps ja läksin kohe ära," ütles Hussar intervjuus ERR-ile.

Murdmaajooksus Eesti meistrikulla võitnud 25-aastane Hussar soovib tulevikus pürgida tiitlivõistlustele. Ta harjutab õpingute ja töö kõrvalt.

"Ülikoolis õpin magistrantuuris sessioonõppes, nädala sees olen kehalise kasvatuse õpetaja Muraste koolis ja üks kord päevas jääb aega trenni teha," lisas Hussar.

Naiste konkurentsis võitis kulla pangas tööd tegev ja selle kõrvalt igapäevaselt ka paar tundi treeniv Laura Maasik. Ta läbis kuuekilomeetrise distantsi 21 minuti ja üheksa sekundiga. Eesti meister edestas üheksa sekundiga Pille Hinni ja juba enam kui pooleteise minutiga Maria Veskelat.

"Läksin oma jooksu jooksma algusest peale. Ega kergelt ei tulnud. Staadionil siledal naelikutega joosta on ikka kergem. Siin sellistel tõusudel ei ole midagi lihtne. Talvel saab uuesti hakata neid trenne tegema. Väga kergelt ei tulnud," ütles Maasik.

Erinevate vanuseklasside distantsidel osales murdmaajooksu meistrivõistlustel pea 300 jooksjat.