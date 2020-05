Tartu maastikumaratoni virtuaaljooks ühendas ligi 4000 jooksusõpra üle maailma

"Huvi virtuaaljooksu vastu kujunes üle ootuste suureks. Aitäh kõigile osalejatele, kes uue formaadi sedavõrd hästi omaks võtsid! Meil on väga hea meel, et aitasite pikkade traditsioonidega jooksufestivali ka tänavustes keerulistes oludes elus hoida ning toetasite oma osalemisega Klubi Tartu Maratoni," ütles maastikumaratoni virtuaaljooksu peakorraldaja Indrek Kelk. "Samuti on äärmiselt hea meel, et tänavuse ürituse formaat võimaldas viia selle ka maailma kõige kaugematesse nurkadesse. Eksootilisemad paigad, kus rajale mindi, olid näiteks Argentina, Uus-Meremaa, Austraalia, Ameerika Ühendriigid."

1.-17. maini kestnud virtuaaljooksu neli põhidistantsi tõid loodusesse liikuma 3019 jooksjat ja kõndijat. Ka tavaolukorras äärmiselt populaarsetest lastejooksudest võttis seekord osa 945 last, neist 372 suurematele mõeldud minimaratonist ning 573 kõige pisematele suunatud tillujooksust.

"Oli täitsa tore üritus, kus sai ise oma tempot sättida ning valida just endale sobilik päev ja ilm. Lisaks oli seekord hea võimalus olla toeks kõige nooremale pereliikmele, kes võttis 10 km raja esimest korda ette," ütles Janek Vana, kes läbis virtuaaljooksu koos perega. "Kui peaksin valima, eelistaksin siiski ühisüritust, sest siis saab nautida ka kaassportlaste seltskonda ja tuge."

"Pärast kahte kuud kestnud täielikku liikumiskeeldu soovisin proovida midagi uut. Loomulikult oli seekordne jooks erinev tavaüritusest, kus minuga koos on rajal väga palju inimesi. Olin üksi ilusal loodusrajal ning liikusin just endale sobivas tempos. Ometigi tundsin, et olen osake millestki suuremast - minuga samaaegselt jooksevad Eesti maratoni 5 km distantsi veel väga paljud inimesed, lihtsalt nad teevad seda väga erinevates paikades," ütles Anna Crosignani, kes tegi oma jooksu Põhja-Itaalias.

Maastikumaratoni virtuaaljooks avas ühtlasi tänavuse Tartu Maratoni Kuubiku hooaja. Sarja teise etapina on kavas Tartu rattaralli virtuaalsõit, mis toimub vahemikus 29. mai kuni 14. juuni. Sügisesed Kuubiku üritused, Tartu rulluisumaratoni, Tartu rattamaratoni ning Tartu linnamaratoni, loodavad korraldajad viia ellu juba tavaprogrammi alusel.