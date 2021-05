Therese Johaug hakkab laupäeval jahtima Tokyo olümpianormi

Laupäevane võistlus Oslo Bisletti staadionil on tegelikult üles seatud selleks, et Tokyo OM-normi saaks täita äsja 5 km tänavajooksus mitteametliku maailmarekordi püstitanud Karoline Bjerkeli Grövdal. Nüüd on ennast üles andnud ka Johaug.

"Avanes võimalus, mis võibki ühtlasi osutuda ainsaks võimaluseks sel aastal 10 000 meetrit joosta ja ta tahab seda proovida. Et millegi poole püüelda, on eesmärgiks olümpianorm," rääkis NRK-le Johaugi mänedžer Jörn Ernst.

Tokyo olümpianormiks on 31.25, mullu püstitas Johaug Oslos isiklikuks rekordiks 31.40,67. Grövdal jooksis viis aastat tagasi Rio olümpiamängudel välja aja 31.14,07. "Vaadates Grövdali kiirust, ei ole Theresel võimalust tema tempos püsida. Theresel on oma jooks Grövdali selja taga," toonitas Ernst.

Võistluse peakorraldaja Mathias Laviku sõnul saavad nii Grövdal kui Johaug laupäeval ilmselt oma "jänese". Kui Johaug peaks laupäeval olümpianormi täitma, kas teda näeb siis Tokyo mängudel? "Me ei ole tegelikult sellele väga palju mõelnud," sõnas Ernst.