Kalevi Purjespordikool avab hooaja uue peatreeneri käe all

Kalevi Jahtklubi Purjespordikooli peatreenerina on sellest hooajast ametis Stefan de Vries, kel on ette näidata nii pikaajaline võistlussportlase kui treeneri karjäär.

Vriesi sõnul koguneb tal tegelikkuses siiski rohkem kilomeetreid hoopis maanteel kui miile merel. "Paraku on see tõsi, et veespordi ala treenerina on minu peamiseks töövahendiks hoopis auto. Kui minu pikemad meresõidud jäävad puhkuse aega, siis maanteedel kilomeetrite kogumine on lahutamatu igapäeva töö osa," selgitas peatreener.

Uue treeneri jaoks on oluline alustada noorte purjespordi lembuse kujundamist mõtteviisist. "Minu jaoks on eduka spordikooli eesmärk eelkõige noortes purjetajates liikumisarmastuse, oskuste, sportlikkuse, tervislike eluviiside ja elukestva merearmastuse juurutamine," selgitas Vries.

Samuti on tema jaoks oluline spordikooli koostöö. "Üksikul indiviidil on keeruline realiseerida oma täielikku potentsiaali, sest koos tegutsedes ja kogemusi jagades saavutatakse ka paremaid tulemusi!"