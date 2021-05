Kalev/Cramo jõudis meistriliiga finaali

Kalev/Cramo juhtis esmaspäeval kohtumist algusest lõpuni. Poolajaks oli edu 18 silma ja suurema osa teisest poolajast enam kui 20 punkti.

Kalev/Cramo resultatiivseimad olid Chavaughn Lewis 20, Devin Thomas 19 ja Rauno Nurger 17 punktiga. Tarva kasuks viskas Kristaps Gluditis 22 ja Devin Lee Harris 19 silma.

Seeria esimese mängu reedel võitis Kalev/Cramo alles lisaajal 108:100, pühapäeval peetud teises kohtumises oli nende edu kindlam (98:83).

"Kaks mängu järjest. Lühikese ajaga kolm mängu. Meie lühikese koosseisuga - seitse-kaheksa, täna üheksa mängijat - füüsiliselt oli väga raske," lausus Kalev/Cramo mängija Martin Dorbek. "Tänane mäng oli see, et kes vaimselt rohkem tahab, võidab ära. Lõpetasime seeria puhaste paberitega."

"Natuke kiirem, natuke tugevam, natuke pikem," kirjeldas vastast Tarva kapten Renato Lindmets. "Edu neile, et võitsid. Ma loodan, et mängime järgmises seerias natuke paremini."

Teises poolfinaalis juhib Pärnu Sadam mängudega kaks-null Rapla Avis Utilitase vastu. Seeria kolmas kohtumine peetakse teisipäeval Pärnus.

"Arvestades meie viimase aja rasket seisu, tuleb mõlemaga mõnus madistamine. Ei oska eelistada kedagi ja tahaks, et Rapla võtaks ka natuke kokku ja homme võidaks," ütles Dorbek.