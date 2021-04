Belgia meistriga liitunud Tammearu: ehk nad näevad minus pikemat perspektiivi

Tammearu sõnas Vikerraadiole antud intervjuus, et klubiga liitumine tuli pigem üllatusena. "Kui mu agent teatas, et sellise klubiga on alustatud läbirääkimisi, siis ma olin väga õnnelik selle üle," kinnitas 20-aastane Tammearu, kes usub, et Belgia tippmeeskond hindab eestlases tema noorust. "Äkki nad siis näevad minus, et ma pikemas perspektiivis arenen veel edasi ja minust võib saada midagi."

Endine Tartu Bigbanki mängija vihjas, et tal oli võimalus ka Eesti meeskonda jääda ning sellisel juhul oleks meistriks tulnud klubil olnud teha raske valik kas tema või Martti Juhkami. Seda, mis rolli eestlane uues klubis mängima hakkab, Tammearu veel ei tea. "Eks ole näha, kui hooaeg algab," ütles Tammearu. "Klubis on head mängijad ja treener, aga täpsemalt ei oska öelda. Kui kohale lähen ja neid tundma õpin, siis oskan paremini meeskonda kirjeldada."

Milliseid kriteeriumeid Tammearu aga välisklubi valimisel hindas? "See on hea küsimus. Kaalusin igasugu variante - kas peaks kindlasti mängus olema või vaatan klubi olukorda ja mis seisus nad on. Siin oli palju erinevaid punkte, mida valisime ja lõpuks sai selline valik tehtud," ütles Tammearu, kelle sõnul klubi professionaalsuses ei saa kindlasti kahelda.

Eestlase sõnul on taseme tõus kindlasti, kuid otseselt ta ei tea, kui tugevad mängijad Belgia meistriliigas on. "Belgia on tugev liiga ja meistriliigat nad niisama ei mängiks maailma tippklubidega. Arvan, et taseme tõus on kindlasti suur," ütles Tammearu.