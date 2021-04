Filter Temposarja etapid peetakse kuuel järjestikusel nädalal

Seoses 3. mail rakenduvate piirangute leevendusega, mis lubab korralda spordivõistluseid välitingimustes osalejate arvuga kuni 150 inimest, kes ei tohi olla suuremates kui kümneinimeselistes gruppides, on võimalik temposari mais ja juunis läbi viia.

"Pakkumaks läbi talve treeninud spordisõpradele massiürituste keelu ajal väljundit ning jätmaks rohkem hingamisruumi suve teise poolde edasi lükatavatele võistlustele, toimub tänavune Filter Temposari kompaktselt kuue nädala vältel mais ja juunis uue kalendriplaani alusel," ütles temposarja peakorraldaja Mihkel Reile.

Kuna viirusoht pole aga möödas, rakendatakse võistlustel mitmeid viirusohutuse meetmeid. Startida saab ainult eelregistreerimisel väljastatud oma stardiminutil. Võistlejatel palutakse võistluskeskusesse saabuda võimalikult vahetult enne oma stardiaega ja lahkuda võistluskeskusest mitte hiljem kui 15 minutit peale oma finišeerimist. Võistluskeskusesse sotsiaalset suhtlust nautima jääda pole lubatud. Võimalikke kontaktide vähendamiseks ei ole stardipoodiumil stardihoidjat, puudub valvega pakihoid ning ei püstitata lastebatuuti.

Esimene võistleja pääseb Maardu Rahvamaja eest rajale kell 17.30 ning jooksjatele avatakse stardikoridor alates kella 19.35-st. Finiš suletakse kell 20.30. Ratturid pääsevad rajale 30- ja jooksjad 15-sekundiliste intervallidega.

Võistlustrassiks on Maardu ja Ülgase vaheline kurviline rajalõik, mida sõidetakse edasi-tagasi. Liiklus on sel ajal trassil piiratud ning korraldajad kutsuvad liiklejaid üles mõistvale suhtumisele. Ratturitele ja jooksjatele tuletatakse meelde, et võistluse ajal on võistlustrassil soojendamine keelatud.

Kuna kalenderplaan on esialgselt planeerituga võrreldes muutunud, siis on osade võistlejate eelregistreerimised ka uutele kuupäevadele tõstetud. Registreerimised on muudetud etapi asukoha põhiselt. Võistleja, kes oli registreeritud näiteks Maardu etapile 26. aprilliks, on endiselt registreeritud Maardu etapile, ent nüüd 5. maiks.

Filter Temposarja etapid:

1. etapp 05.05.2021 Maardu, eraldistart

2. etapp 12.05.2021 Kumna, eraldistart

3. etapp 19.05.2021 Aruküla, eraldistart

4. etapp 26.05.2021 Kiili, paarissõit

5. etapp 02.06.2021 Viimsi, eraldistart

6. etapp 09.06.2021 Ääsmäe, paarissõit