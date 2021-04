3x3 korvpallikoondised mängivad EM-i kvalifikatsiooni juuni lõpus Rumeenias

"Endiselt jääb kripeldama, et eelmise aasta EM jäeti ära ning meie otsepääsmed hea töö tulemusena nii naiste kui meeste arvestuses läksid "lörri" ja peame sel aastal taas alustama kvalifikatsiooniturniiridelt," rääkis Eesti 3x3 koondiste peatreener Siim Raudla, kelle sõnul soovitakse võistlustele vastu minna parimate võimalike koondistega.

"Üritame koostöös Priit Venega komplekteerida võimalikult tugevad koondised, et pääseda nende 12 riigi hulka, kes septembris Pariisis toimuval finaalturniiril mängima hakkavad. Olgugi, et sõel on väga tihe ning kahelt kvalifikatsiooniturniirilt kokku jagatakse välja vaid neli kohta. Kvalifikatsiooniturniirid toimuvad sel suvel taas juuni lõpus, mis peaks olema meile sobiv aeg, et kasutada koostöös saalikoondiste treeneritega kõiki oma parimaid mängijaid," lisas Raudla.

3x3 EM finaalturniirile said otsepääsme korraldajariik Prantsusmaa ning meeste arvestuses Serbia, Venemaa ja Sloveenia, naiste arvestuses Venemaa, Holland ja Rumeenia.

Rumeenias toimuval kvalifikatsioonil osalevad lisaks Eestile Rumeenia, Läti, Ungari, Ukraina, Valgevene, Slovakkia, Leedu, Rootsi, Suurbritannia, Iirimaa, Kosovo, Hollandi, Gruusia ja Küprose meeste võistkonnad ning Rumeenia, Läti, Ungari, Ukraina, Valgevene, Slovakkia, Leedu, Rootsi, Suurbritannia, Iirimaa, Kosovo ja Serbia naiskonnad.

Mai alguses jagatakse võistkonnad FIBA 3x3 reitingutabeli alusel nelja alagruppi, millest kaks paremat pääsevad edasi veerandfinaali. Veerandfinaali võit viib Pariisi, FIBA 3x3 EM finaalturniirile.

Eesti 3x3 koondised tuleb kinnitada hiljemalt 18. juuniks, Rumeeniasse lennatakse 24. juunil.