Eesti noortekoondised pääsesid 3×3 korvpalli MM-ile

Maailmameistrivõistlustele said pääsme vaid 20 riiki, kelle sekka kuulusid viimase korra võitja (mõlemas kategoorias) USA ja korraldajamaa Ungari. Ülejäänud riikide vahel jaotati kutsed FIBA 3x3 reitingutabeli alusel arvestusega, et ühelt kontinendilt saab osaleda maksimaalselt kümme riiki.

Euroopast pääses lisaks korraldajamaale nii noormeeste kui neidude koondistega tiitlivõistlusele peale vaid Venemaa, Prantsusmaa, Valgevene, Rumeenia, Ukraina ja Eesti.

Läti, Leedu ja Sloveenia saavad U-18 3x3 MM-ile saata vaid oma noormeeste ning Saksamaa, Holland ja Šveits neidude koondised.

"Tegemist on suurepärase uudisega, mis näitab taas, et 3x3 korvpall on Eesti noorkorvpallurite seas hinnas nii aktiivse turniiridel osaluse kui tulemuste poolest," kommenteeris teadet Eesti 3x3 korvpalli peatreener Siim Raudla, kelle sõnul on sünniaastaga 2003-2005 noormängijatel järgmisel suvel väga hea võimalus ennast olümpiaala maailmameistrivõistlustel proovile panna.

"Viimati pääses Eesti FIBA 3x3 korvpalli MM-ile nii noormeeste kui neidude arvestuses 2015. aastal, kui U-18 noormeeste koondises lõi kaasa Siim-Markus Post. Enne seda 2013. aastal, kui üheks 3x3 koondise "noormeheks" oli Maik-Kalev Kotsar," meenutas Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Kimmel, lisades, et Eesti noormeeste seniseks parimaks tulemuseks on 2011. aastal Itaalias toimunud turniiri 4. koht ning neidudelt 2013. aasta Indoneesia 3x3 MM-i ajaloolised hõbemedalid.

Viimased FIBA U-18 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlused toimusid 2018. aastal Mongoolias, kus Eesti U-18 noormeeste 3x3 koondis (Marcus Neiland, Illimar Raiend, Andre Loigu, Renno-Renek Rattasepp) jäi veerandfinaalipääsust vaid ühe vabaviske kaugusele.

Eesti koondise tulemused FIBA U-18 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlustel: 2018 Mongoolia – noormehed (Marcus Neiland, Illimar Raiend, Andre Loigu ja Renno-Renek Rattasepp) – 12. koht 2015 Ungari – noormehed (Siim-Markus Post, Sander Viilup, Madis Soodla, Ivalo Pajumets) – 19. koht, neiud (Annabel Aer, Kadri Uiga, Kätrin Varik, Darja Dikolenko) – 17. koht. 2013 Indoneesia – noormehed (Maik-Kalev Kotsar, Sten Olmre, Joosep Indermitte) – 29. koht, neiud (Kadri-Ann Lass, Trine Kasemägi, Jane Svilberg, Kristi Tamp) – hõbemedalid. 2012 Hispaania – noormehed (Martin Jurtom, Georg Tambre, Hendrik Ruut, Tiit Talumaa) – 7. koht, neiud (Trine Kasemägi, Jane Svilberg, Greeta Üprus, Birgit Piibur) – 8. koht. 2011 Itaalia – noormehed (Rait-Riivo Laane, Martin Paasoja, Kustas Põldoja, Rauno Nurger) – 4. koht.

Eesti pääses neidude arvestuses ka 2020. aasta FIBA 3x3 MM-ile, mis koroonaviiuse tõttu paraku ära jäi. Asendusvõistlusena toimunud FIBA 3x3 noorte festivalilt tuli Eesti 3x3 neidude koondis (Anna Gret Asi, Helena Stina Svilberg, Marie Anette Sepp, Viktoria Kisseljova) tagasi hõbemedalitega.

2021. aastal ei toimu täiskasvanute 3x3 MM-i, sest tegemist on Tokyo olümpiamängude aastaga. 26.-31. maini Austrias toimuvale kvalifikatsiooniturniirile on pääsenud ka Eesti naiskond. 1. detsembril 2020. aastal algab registreerimine FIBA 3x3 Euroopa meistrivõistlustele, milles alles 2021. aasta jaanuaris-veebruaris selgub Eesti 3x3 koondiste pääsemine kas otse finaalturniirile või kvalifikatsioonile.