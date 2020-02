Coleman oli lähedal uue maailmarekordi püstitamisele

Vaatamata väikesele koperdamisele stardis, jooksis 23-aastane Coleman võiduajaks 6,37 sekundit. Sellega edestas ameeriklane Marvin Bracyt ja Brandon Carnesi.

Colemani aeg oli võrdne läbi aegade teise ajaga. Maailmarekord kuulub samuti ameeriklase nimele. Aja 6,34 jooksis ta välja 2018. aastal.

"Ma tundsin end väga hästi. Ma aimasin, et mul on võimalus rekordit murda," ütles 100 m maailmameister peale võistlust. "Ma arvan, et ma oleksin pidanud startima paremini. Arvestades, et ma ei ole teinud veel palju kiiruslikku tööd, siis see tulemus annab mulle välihooaja eel palju enesekindlust."

Coleman on üks favoriitidest, kes asub Tokyo suveolümpial püüdma 100 m kuldmedalit.