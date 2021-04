Pika võidupõua lõpetanud Cavendish võitis teist päeva järjest

Kui esmaspäeval lõpetas 35-aastane britt pika ootuse velotuuri teise etapi võiduga, siis teisipäeval lisandus sellele veel üks grupifiniši triumf.

Kolmanda etapi (Beysehir - Alanya; 212,6 km) lõpuspurdis sai endine tippsprinter (5:10.30) taas jagu belglasest Jasper Philipsenist (Alpecin-Fenix) ja kolmandana lõpetas poolakas Stanislaw Aniolkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB).

⚠️ "Beware everybody... he's well and truly back!" ⚠️@MarkCavendish has done it again - winning his second consecutive stage at the Tour of Turkey #TUR2021 pic.twitter.com/ZqQ5P9KQ9a