Raieste klubil seisab Euroliigas ees ülioluline lahing

Sel nädalal peetakse Euroliigas viimase vooru kohtumisi, misjärel jääb pidada veel paar edasilükatud kohtumist, kus üheks osapooleks on edasipääsulootused kaotanud Ateena Panathinaikos.

Koha kaheksa hulgas on taganud Barcelona (24-9), Moskva CSKA (22-10), Istanbuli Anadolu Efes (22-11), Milano Olimpia ehk AX Armani Exchange (20-13), Istanbuli Fenerbahce (20-13) ja Müncheni Bayern (20-13).

Kahele ülejäänud play-off positsioonile kandideerivad praeguse seisuga neli tiimi: Madridi Real (19-14), Peterburi Zeniit (18-14), Baskonia (18-15) ja Valencia (18-15).

Võrdsete võitude korral arvestatakse kõigepealt omavaheliste mängude korvidevahet ning selles võrdluses on Baskonial Reali vastu eelis, aga Zeniidi vastu mitte.

Kui Baskonia kaotab õhtul Valenciale, on nende jaoks hooaeg igal juhul läbi. Võidu korral tuleb loota, et Madridi Real on varasemas heitluses jäänud võõrsil alla Fenerbahcele või Zeniit ei saa reedel kodus jagu Tel Avivi Maccabist ega järgmisel nädalal Panathinaikosest.

Baskonia ja Valencia on sel hooajal kohtunud kolm korda: kaks esimest vastasseisu võitis Baskonia (septembris Hispaania kõrgliigas kodus 76:73 ja detsembri lõpus Euroliiga raames kodus 71:70). Eelmine mäng jaanuaris Hispaania kõrgliiga raames võõrsil lõppes aga Baskoniale kindla 61:83 allajäämisega.