Washingtoni seljatanud Dallas noppis neljanda järjestikuse võidu

Dallas võitis kohtumise avaveerandi viie punktiga ja ka poolajale mindi sama suures eduseisus. Kui veel kolmanda veerandi võitsid külalised napi kolme silmaga, siis viimase veerandi juba kindlalt 34:20, olles kokkuvõttes võõrustajatest paremad 22 punktiga.

Võitjate parimana viskas Luka Doncic 26 punkti ja tõi kaheksa lauapalli. Pingilt sekkunud Jalen Brunson panustas võitu 19 silmaga, Tim Hardaway Jr. lisas 16 punkti. Washingtoni resultatiivseimaks osutus Russell Westbrook 26 punkti ja 14 lauapalliga.

Võidulisa teenis ka New York Knicks, kes alistas võõrsil Detroit Pistonsi suurelt 125:81. Knicks haaras juba avaveerandi järel 26-punktilise edu ja ehkki võõrustajad vähendasid poolajaks vahe 19 silmale, jätkus pärast vaheaega külaliste selge üleolek. New Yorgi meeskond võitis kolmanda veerandi kaheksa ja viimase veerandi 17 punktiga, olles kokkuvõttes parem 44 punktiga.

Knicksi parima punktitoojana viskas Julius Randle 29 silma. Reggie Bullock panustas 22 ja RJ Barrett 14 punktiga. Pistonsi ridades tõi Jerami Grant omadele 16 punkti.

Teised tulemused:

Miami – Cleveland 115:101

Philadelphia – Minnesota 122:113

San Antonio – Indiana 133:139 la.

Utah – Orlando 137:91

Portland – Oklahoma City 133:85

Sacramento – Milwaukee 128:129