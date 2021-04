Kahekordne all-star on aastapikkuse pausi järel NBA-sse naasmas

Kahel korral korvpalliliiga NBA Tähtede mängule valitud mängujuht Isaiah Thomas on lühiajalise lepinguga liigasse naasmas.

Thomas valiti 2011. aasta NBA draft'is viimase mehena, kuid näitas liigas kiirelt oma skoorimisoskusi ja kerkis pärast Boston Celticsiga liitumist NBA parimate tagamängijate sekka.

Hooajal 2016/17 viskas Thomas Bostoni eest keskmiselt 28,9 punkti ja nimetati NBA hooaja sümboolsesse teise viisikusse. Järgmisel hooajal vahetati ta Cleveland Cavaliersi, kuid tema karjääri hakkasid seejärel segama puusavigastused.

Viimati käis Thomas NBA mängus väljakul mullu veebruaris, kui ta esindas Washington Wizardsit. Küll tõmbas Thomas eelmisel kuul selga USA koondise särgi ja tabas Ameerika maailmajao meistrivõistluste kvalifikatsioonimängudes Bahama ja Mehhiko vastu 12 kaugviskest kuus.

Reedel kirjutas ESPN, et enam kui aasta ilma lepinguta olnud Thomas lööb kümneks päevaks käed New Orleans Pelicansiga, keda on tabanud vigastustelaine. Erinevatel põhjustel peavad reedese mängu Atlanta Hawksi vastu vahele jätma nii Zion Williamson, Brandon Ingram, Lonzo Ball kui Josh Hart.