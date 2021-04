Jürgens: minu hoolde jäeti vastaste parimad mängijad

"Minu hoolde jäeti vastasmeeskondade parimad mängijad, kes tiimi vedasid. Kui olin suuteline neid aeglustama ja piisavalt hakkima nii, et nad seda tundsid, siis üldiselt see ka mõjutas kogu meeskonna mängupilti," rääkis Jürgens intervjuus Korvpall24.ee-le.

"Usaldus ja suhe minu ja treenerite vahel on kujunenud tugevaks ja see on ka põhjus, miks meie meeskond jõudis kaugele – treenerid tunnevad oma mängijaid läbi ja lõhki," kinnitas eestlane.

"Enesekindlus oli meie relv, sest meil polnud midagi kaotada. Meie meeskond on täis kutte, kes on sel hooajal palju läbi elanud ja rasketel hetkedel hoiame kokku ning tänu sellele suutsime ka suurel laval üksteist rahulikuna hoida ja üksteisest ainult parimat välja pigistada," lisas Jürgens.

