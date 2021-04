Suursoosiku seljatanud Baylor krooniti esimest korda NCAA meistriks

Eelmised 36 järjestikust kohtumist võitnud Gonzagast kindlalt üle olnud Baylor võitis kohtumise avapoolaja 47:37, teisel poolajal lisati kümnepunktilisele edule veel kuus silma.

Võitjate parimana viskas Jared Butler 22 punkti, tõi kolm lauapalli ja jagas seitse resultatiivset söötu. Macio Teague panustas võitu 19 silmaga, 15 punkti ja kuus lauapalli kirjutati Davion Mitchelli kontole. Gonzaga resultatiivseim oli Jalen Suggs 22 punktiga.

FIRST. TIME. FEELING!



Baylor wins the #NationalChampionship for the first time in men's program history! pic.twitter.com/HOg0RgPN41