Kuuba karjääri kaalukaimast turniirivõidust: see on järjepideva töö tulemus

"Olin seda väga kaua oodanud. Olin varasemalt sama kategooria turniiridel mitmeid kordi veerandfinaali jõudnud, kuid see oli ka minu laeks jäänud. Ootasin kaua ja nägin väga palju vaeva, et saada lõpuks auhinnaline koht ja esimene turniirivõit. See on esimene ja jääb kauaks meelde," kommenteeris Kuuba Vikerraadiole antud intervjuus.

Ehkki Kuuba omas turniiril teist asetust, võib see tema sõnul kõrvaltvaatajale näida petlik.

"Olin teisena asetatud ja esimene asetus loobus, misjärel olingi kõige kõrgema ranking'uga. Tihtipeale ranking aga ei näita võistluse kohta palju. Pidin mängima paljude Aasia mängijatega, kes on noored ja alles hakkavad turniire mängima. Nende tase on väga korralik, aga neil pole MK-etappide punkte ja nad alles koguvad neid. Teises ringis mängisin paari aasta taguse top 20 mängijaga, kes taastus äsja vigastusest," arutles Kuuba.

"Mul olid selles suhtes väga korralikud vastased ja mängud. Veerandfinaalis kohtusin Malaisia naiste kolmanda numbriga, kes oli samuti väga tugev. Kõik Aasia riigid on tugevad sulgpalliriigid. Ei olnud kaugel, et oleksin ka nüüd veerandfinaalis pidama jäänud – olin pikalt taga ja tegin vägeva comeback'i."

Eesti esireketi hinnangul on tal enda mängu juures keeruline välja tuua mõnd üksikut elementi, mis oleks võimaldanud teha arengus järgmise sammu.

"Ma ütleks, et see on järjepideva töö tulemus. Ei ole otseselt ühte asja, mida nüüd paremini teeksin. Tunnen, et olen väljakul enesekindlam ja usun endasse rohkem. See tekib sellest, et mul on rohkem jõudu ja jõuan kõrgema tempoga kauem mängida."

"Kaks eelmist turniiri, kus kohtusin maailma esikümne mängijatega ja suutsin neile peavalu valmistada, näitas, mis seisus ma olen. Keegi ju täpselt ei teadnud [pärast pikka võistluspausi]. Trennis on ikka treeningmängud ja enamasti mängid Eestis poistega. Vorm on aga väga hea ja tunnen end väljakul hästi, tuleb see vaid tulemuseks vormistada."

Kuuba, kes plaanib järgmisena osaleda mai lõpus Ukrainas peetavatel Euroopa meistrivõistlustel, on ühtlasi kindlustanud olümpiapileti.

"15. juuni on see tärmin, mil asi läheb lukku, aga raske on leida võimalust – ükskõik mis pidi arvutades – kuidas ma sealt välja võiksin jääda."