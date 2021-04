Ametlik: Pariis-Roubaix' lükati edasi ja sõidetakse nädal peale MM-i

Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu otsustati võistlust 10. aprillil mitte pidada. Kui mullu jäeti võistlus ära, siis tänavu otsustati sügisesse lükata.

Oktoobri esimene nädalavahetus tähendab seda, et Prantsusmaa munakiviteedel sõidetakse võidu täpselt nädal peale maailmameistrivõistluseid, mis sel hooajal peetakse Belgias. Samal nädalavahetusel toimub Itaalias ka Giro dell'Emilia võistlus, kuid kuna sõidu iseloomud on erinevad, siis ei tohiks see meeskondadele meelehärmi tekitada.