Vormel-1 MM-sarja avaetapil tuvastati 12 koroonaviirusega nakatunut

Kokku tehti Bahreinis 8150 koroonaviiruse testi. Testitavate hulka kuuluvad kõik ringrajal tegutsevad inimesed, nende hulgas ka sõitjad ja võistkondade personal.

Korraldajad jätsid täpsustamata, kes positiivse proovi on andnud ning milliste meeskondadega need inimesed on seotud. Nakatunud on suunatud eneseisolatsiooni ning hetkel kaardistatakse nende lähikontaktseid.

Statement on COVID-19 Testing – 2021 Bahrain Grand Prix



The FIA and Formula 1 can today confirm that at the 2021 FIA Formula 1 Bahrain Grand Prix, between Monday 22nd March and Sunday 28th March, 8,150 tests for COVID-19 were performed on drivers, teams and personnel.