Käit: olen läbi aegade saksa mängustiili jälginud ja see meeldib mulle

Eesti koondise poolkaitsja Mattias Käit on saanud koduklubi Domžale juures Sloveenias mänguaega ning vorm enne MM-valikmänge on hea. Uue peatreeneri Thomas Häberli mängustiil eestlasele pigem meeldib.

Käidil läks eelmise aasta lõpp peavigastuse nahka. Pikk taastumine aga ettevalmistusse auku ei jätnud. "Kui võistkond hakkas Sloveenias jaanuari keskel hooajaks ette valmistuma, siis selleks ajaks olin endaga korras ja alustasin nendega treeninguid. Muidugi alguses rahulikumalt, aga õnneks tagasilööki ei olnud ja sain jätkata täiskoormusega," rääkis Käit intervjuus ERR-ile.

Hetkel hoiab Domžale meeskond Sloveenia kõrgliigas neljandat positsiooni. "Meie eesmärk on Euroopasse saada. Selleks on kaks varianti - kas võita karikas või saada kõrgliigas esimese kolme hulka. Praeguse seisuga on meil klubis hea vorm. Oleme ainult ühe mängu võõrsil kaotanud. Ise olen mänginud viis-kuus mängu järjest jaolen muidugi rahul," ütles Käit.

Käit lisas, et koondise mängudeks on ta valmis. "Praegu oli peatreeneriga koosolek. Ta edastas info, mida ootab ja olen temaga jaanuarikuust rääkinud, milline see mängupilt olla võiks. Kindlasti on lahe väljakutse ja anname parima," ütles Käit, kellele saksa stiil meeldib. "Olen läbi aegade saksa stiili jälginud ja olen saksa fänn. Minule see mängupilt meeldib. Nii palju kui treenriga olen rääkinud, siis ta saab hästi aru, mis on meie tugevused, kuidas neid kasutada ja arvan, et tuleb huvitav."

Eesti koondis on juba mitmeid mitmeid mänge võiduta. Kui palju selline võidukohustus koondist segab? "Ikka on (võidukohustuse) tunne. Teame, et pole kaua võitnud, aga nagu peatreener ütles, minevik on minevik ja läheme siit uue hooga edasi. Loodetavasti need kolm mängu, mis meil on, võtame neid mäng-mängult ning loodetavasti tuleb võit ja väravad. See on praegu meie plaan," lisas Käit.