Porzingis ja Valanciunas näitasid NBA-s võimu

17:4 spurdiga lõpetanud Dallas oli kodus üle San Antonio Spursist 115:104 (27:32, 25:27, 35:27, 28:18). Porzingis viskas võitjate kasuks 28 punkti ja võttis 14 lauapalli.

Kolmikduubli sai kirja mängujuht Luka Doncic: 22 punkti, 12 lauapalli ja 12 resultatiivset söötu. San Antoniole ei olnud abi ka DeMar DeRozani 30 punktist ja 11 resultatiivsest söödust.

Valanciunas viskas 29 punkti ja haaras 20 lauapalli, neist üheksa ründelauast ning Memphis oli kodus parem Washington Wizardsist 127:112 (35:26, 32:36, 27:23, 33:27). Skoori oli leedulase hooaja rekord ja lauapallide arv kordas seda.

Valanciunas tunnistas, et tähtede mängu paus tuli kasuks. "Neli päeva korvpallita - suurepärane on taas korvpalli mängida. Suurepärane on olla teistega koos, võita ja nautida."

Mängujuht Ja Morant lisas võitjate kaukasse 21 silma ja kümme resultatiivset söötu. Washingtoni parim oli 21 punktiga Bradley Beal, Russell Westbrook viskas 20 punkti ja jagas kümme tulemuslikku söötu.