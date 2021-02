Tallinna Ülikool teenis võõral väljakul Tartu Ülikool/Kalevi vastu võidu

Avaveerandi 19:8 võitnud pealinna naiskond suurendas poolajapausiks vahe juba 37:18 peale. Kolmanda mänguperioodi võitis omakorda kümne punktiga Tartu, kes jõudis otsustaval neljandikul korraks ka kahe punkti kaugusele (48:50). Laina Mesila-Kaarmanni ja Martha-Liisa Oinitši vedamisel suutis Tallinna naiskond aga eduseisust kinni hoida ja võttis lõpuks üheksapunktilise võidu, kirjutab Basket.ee.

Mesila-Kaarmanni arvele kogunes 17 punkti ja kümme lauapalli, Oinitš tõi samuti 17 punkti ning haaras sinna kõrvale kaheksa lauapalli. Võrdselt kümne silma peale jäid Sofia Kosareva ja Merike Anderson. Viimane lisas statistikasse ka kaheksa lauapalli, seitse resultatiivset söötu ja neli vaheltlõiget. Tartu poolelt kogus ainsana kahekohalise arvu punkte Anna Gret Asi, kes lisaks 18 silmaga võttis kuus lauapallli, jagas neli resultatiivset söötu ja tegi kaks vaheltlõiget. Tatjana Razguljajeva lisas üheksa ning Marie Roosalu ja Sandra Reinvald kumbki kaheksa punkti.

Tallinna Ülikoolile oli see kolme kaotuse kõrvale hooaja neljas võit. Turniiritabeli liider on endiselt Tartu, kelle jaoks oli teisipäevane kaotus viie võidu kõrval alles teiseks kaotuseks. G4S Noorteliigal on kirjas üks võit ja viis kaotust.

Järgmine mäng naiste meistriliigas peetakse laupäeval, 27. veebruaril algusega kell 17, kui Tartu Ülikool/Kalev võtab vastu G4S Noorteliiga.