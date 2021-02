Marten Maide ülikoolimeeskond võitis kodus juba 35. mängu järjest

Eestlase panus oli seekord minimaalne – Maide pääses platsile mängu viimaseks minutiks ning ei saanud selle ajaga kirja mitte ühtegi statistilist näitajat. Liberty on nüüd püsinud koduväljakul alistamatuna 35 mängu järjest. Sellest enamat on suutnud vaid NCAA tugevaimaks meeskonnaks peetav Gonzaga (49 mängu), kirjutab Korvpall24.ee.

Sel hooajal on Liberty võitnud 23 mängust 18. Oma konverentsis (Atlantic Sun) on 11 mängust võidetud üheksa, mis annab teise koha. North Alabama hoiab samas konverentsis kuue võidu ja seitsme kaotusega kuuendat kohta, kogu hooaja saldo on neil kümme võitu ja üheksa kaotust.

