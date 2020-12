Maide meeskond jätkas uhket kodumängude seeriat suure võiduga

Ühepoolseks kujunenud mängus tehti sotid selgeks juba avapoolajal, mille Liberty võitis 57:33, kirjutab Korvpall24.ee.

Maide pääses platsile üksnes paariks viimaseks minutiks ja ei teinud selle ajaga ühtegi pealeviset. Eestlase arvele jäi üks pallikaotus ja üks isiklik viga.

Liberty jaoks oli tegu 29. järjestikuse koduvõiduga, mis on NCAA-s teiseks pikimaks käimasolevaks koduvõitude seeriaks. Pikemat seeriat omab ainult Gonzaga, kes on võitnud koguni 40 kodumängu järjest. Kokku on käesoleval hooajal saadud kaheksa võitu ja kolm kaotust.