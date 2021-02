Suusaorienteerumise MM-ile saabuvad kõik maailma tipud

"Mitte keegi tugevatest tegijatest ei jää kõrvale, maailma eliit on täies koosseisus kohal," kirjeldab osavõtjate taset Eesti koondise peatreener Kuno Rooba.

Tõsi, millises vormis erinevate riikide sportlased võrreldes teistega on, pole kellelgi aimu, sest ühtki võistlust, kus nad omavahel mõõtu võtta oleksid saanud, pole käsiloleval hooajal koroonapandeemia tõttu toimunud. Enamus on pidanud piirduma kodumaal võistlemisega, vaid üksikutel on olnud võimalus osaleda mõne teise riigi rahvuslikel võistlustel. Eestlastest on seda võimalust saanud kasutada Šveitsis elav Daisy Kudre.

Eesti koondise sportlaste vormi kohta ütleb peatreener, et olukorras, kus me möödunud kevadest saadik elama oleme pidanud, on tehtud väga hea ettevalmistus. Üle aastate korralik talv on selleks hea võimaluse pakkunud. Kaks nädalat tagasi toimunud kontrollvõistlus kinnitas, et täiskasvanute koondise tase on ühtlane nii naiste kui meeste osas.

"Meil lähevad igas vanuseklassis rajale sportlased, kes on valmis võitlema kõige kõrgemate kohtade eest," sõnab Rooba lootusrikkalt. Eesti koondise suusad valmistatakse parimate võimalike tulemuste saavutamiseks ette aastaid koondisega koostööd teinud kogenud määrdemeistri Erti Paalbergi juhendamisel.

22.-28. veebruarini toimuvad Käärikul samaaegselt täiskasvanute ja juunioride maailmameistrivõistlused ning noorte Euroopa meistrivõistlused. Täiskasvanute maailmameistrivõistlustel võisteldakse Käärikul esimest korda uue, võimaliku olümpiaprogrammi järgi: sprint, jälitussõit, lühirada ja sprinditeade. Viimasel alal saab iga riik välja panna kaks segapaari võistkonda, arvesse läheb parima tulemus. Juuniorid ja noored võistlevad ühisstardist tavarajal, lühirajal ning teatesõitudes.

Täiskasvanute maailmameistrivõistlustel on esindatud 16 riiki, Venemaa sportlased stardivad neutraalsetena. Võistlustulle asub 119 sportlast. Juunioride maailmameistrivõistlustele on registreerunud 13 riiki 75 sportlasega, noorte Euroopa meistrivõistlustele 11 riigi koondised samuti 75 sportlasega.

Mõned tugevad riigid, Soome ja Rootsi näiteks, oma noortekoondisi koroonaohule viidates Käärikule võistlema ei too.

Eesti koondis

Täiskasvanud

Naised:

Daisy Kudre, Värska OK Peko

Doris Kudre, Värska OK Peko

Epp Paalberg, Rakvere OK

Evely Kaasiku, OK JOKA

Kaisa Rooba, Rakvere OK

Kelly Vildek, Rakvere OK (sprint ja jälitussõit)

Jonne Rooma, RSK Jõhvikas (lühirada)

Varuvõistleja: Piibe Tammemäe, SK100

Mehed:

Mattis Jaama, Värska OK Peko

Kevin Hallop, Värska OK Peko

Andres Rõõm, OK Ilves

Rimmo Rõõm, OK Ilves

Kaarel Vesilind, OK Ilves

Tõnis Laugesaar, Rakvere OK

Varuvõistleja: Ilmar Udam, OK JOKA

Juuniorid

Neiud:

Mari Linnus Värska, OK Peko

Laura Elisabeth Christel Lään, Rakvere OK

Lorely Kõrvel, OK Põlva Kobras

Noormehed:

Sander Pritsik, Rakvere OK

Jürgen Joonas, OK Võru

Noored

Tüdrukud:

Birgit Rõõm, OK Ilves

Liis-Marii Kaso, OK Rakvere

Mareli Vaher, Tartu Katoliku SK

Anett Liisa Parts, OK JOKA

Poisid:

Olle Ilmar Jaama, Värska OK Peko

Timo Kudre, Värska OK Peko

Chris Markus Krahv, SK Otepää

Nansen Palo, OK Võru

Maanus Udam, OK JOKA

Markus Juhkam, OK Põlva Kobras