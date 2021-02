Raul Kudre: oleme suusaorienteerumist üles ehitanud viimased 15 aastat

Kudrel jätkus tihedast programmist hoolimata jaksu ka viimaseks alaks. Jaama püüdis oma vahetustes sammu pidada väga tugeva suusamehe, venelase Andrei Lamoviga. Poolel maal ehk naiste teise vahetuse järel olid esikohamängus veel neli võistkonda. Neutraalse lipu all võistelnud venelastele järgnes Eesti, kolmandal ja neljandal kohal olid Rootsi võistkonnad.

"Hommikul oli tegelikult päris raske olla," tunnistas Kudre intervjuus ERR-ile. "Võistlused on päris kurnavad olnud. Aga siis, kui stardipauk käis, siis oli energiat palju ja täna tegelikult enesetunne oli väga hea ja ei olnud märki sellest, et oleks võistelnud eelmistel päevadel."

Venelanna Alena Trapežnikova vale teevalik tähendas, et viimaseks vahetuseks olid kolm võistkonda sisuliselt koos. Medaleid hakkasid jagama rootslased, eestlased ja venelased.

Lamovi võimsus pääses maksvusele ka viimases vahetuses. Ta kontrollis sõitu ja viis neutraalse lipu all võistlevad venelased MM-tiitlini. Rootsile jäi hõbe ning Mattis Jaama kindlustas Eestile pronksmedali. Eesti teine võistkond koosseisus Doris Kudre ja Kevin Hallop sai 11. koha.

"Eks lõpp jääb ikka kripeldama, kuna see kõige kõrgem koht oli täiesti peaaegu sõna otseses mõttes käeulatuses. Aga tegelikult see pronksmedal on ka võidetud medal, mitte kaotatud. Ma olen kindlasti tänase sõiduga rahul, et ma suutsin hoolimata võib-olla veidi kesisemast füüsilisest vormist ikkagi hea võistluse välja võtta," rääkis Jaama.

"Kindlasti elu kõige parem tiitlivõistlus ja täiesti uskumatu. Üliõnnelik olen ja aitäh kõigile, kes on kaasa elanud, korraldajatele ja toetajatele," lisas Kudre.

Korraldajatel tuli nädala jooksul trotsida keerulisi olusid. Hakkama saadi nii jäävihma kui kiiresti sulava lumega. Pühapäeva hommikul oli probleeme internetiga, kuid kõik lõppes õnnelikult.

Nagu suurvõistluste puhul ikka, on paljud korraldajad öösiti tööd teinud ning magada saadakse tõenäoliselt alles uuel nädalal. Aga koondise fantastiline edu andis kõvasti jõudu.

"Suusaorienteerumist oleme ehitanud siin selline viimased 15 aastat üles. Järjest professionaalsemaks. Kui alustasime isemäärimisega, siis nüüd on ikkagi määrdetiimid ja massöörid ja füsioterapeut siin kohapeal. Koondis on läinud järjest professionaalsemaks ja seda on ka näha tulemustes," ütles võistluse direktor Raul Kudre.

Kokku võitis Eesti koondis Käärikul erinevate vanuseklasside peale kaheksa medalit. Järgmisel aastal peetakse Eestis jooksuorienteerumise Euroopa meistrivõistlused.