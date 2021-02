Eesti meistriteks suusaorienteerumise tavarajal tulid Kudre ja Schnyder

Kahe nädala pärast Käärikul algavate täiskasvanute ja juunioride MM-i ning noorte EM-i võistluste eel oli koondise liikmete jaoks tegemist olulise kontrollvõistlusega. Nii meeste kui naiste põhiklassis võis eeldada koondise liidrite, Daisy Kudre ja Mattis Jaama võite nagu päev varem toimunud lühirajavõistluselgi.

Naiste 12 kilomeetri pikkusel rajal haaraski Daisy Kudre juhtohjad enda kätte kohe stardist ning konkurentidest selgelt kiirem olles kasvatas ta finišiks oma edu lähima jälitaja ees enam kui viieminutiliseks. Heitlus hõbedale Epp Paalbergi ja Doris Kudre vahel oli seevastu taas kogu raja vältel väga tasavägine ja lõppes teist päeva järjest Epp Paalbergi kasuks. Edumarginaaliks jäi seekord 21 sekundit.

"Sõit kulges eelmise päevaga võrreldes juba sujuvamalt ja väga kontrollitult. Kõik laabus planeeritult ja võib öelda, et nautisin võistlust täiel rinnal. Paar nädalat, mis jäävad nüüd MM-ini, harjutan siinsamas, Lõuna-Eestis. Õnneks pakub korralik talv selleks suurepäraseid võimalusi," rääkis Daisy Kudre võidu järel.

Meeste põhiklassis juhtis suurfavoriit Mattis Jaama esimese kolmandiku rajast, kuid seejärel haaras liidrikoha Šveitsi koondise esinumber, 2019. aasta lühiraja MM-pronks Gion Schnyder. Võistlus nende vahel oli lõpuni tasavägine, kuid tasapisi kogunes Jaamale kaotussekundeid järjest juurde ning finišis edestas Schnyder teda 40 sekundiga.

Finišis selgus ka meeste jõudude vahekorra muutuse põhjus – Mattis Jaamal oli üks suusk kolmandikul rajast "läbi vajunud" ning suurem osa rajast tuli mehel läbida pooleldi murdunud suusaga. Kolmanda pjedestaaliastme hõivas Kevin Hallop nagu lühirajalgi. Vähem kui kolmeminutiline kaotus MM-pronksile pakkus noorele mehele rahuldust, eriti kui arvestada, et teevalikute arvel jäi tulemusse veel paras varugi.

"Sain varustuselt ootamatu üllatuse – murdunud suusk on praktiliselt uhiuus ja see murdus täiesti tasase koha peal, pealtnäha ilma igasuguse välise põhjuseta. Tavaliselt juhtuvad sellised asjad näiteks kraavist läbi sõites, kuid seekord ei olnud murdumise hetkel rajal ühtegi sellist takistust. Sõitsin edasi valdavalt terve suusaga tõugates, kuid kiirus selle juhtumi järel muidugi pisut vähenes. Ma ei lase ennast juhtunust häirida, sain siiski korraliku võistlusstardi ja hõbemedaligi, ettevalmistused MM-iks jätkuvad plaanipäraselt. Eesmärk on jõuda seal esikümnesse," ütles Mattis Jaama.

Schnyder lisas: "See oli minu esimene individuaalne Eesti meistrimedal ja olen selle üle väga rõõmus. Rada oli huvitav ja pakkus Käärikul toimuva MM-i eel kindlasti väga kasuliku treeningu. Šveitsi koondises on MM-ile tulemas minust nooremaid ja tugevamaidki mehi, kellega läheme püüdma esikümne kohti. Medali võitmiseks peab MM-il kõik sajaprotsendiliselt klappima."

Juunioridest tulid Eesti meistriteks Mari Linnus (OK Peko) ja Sander Pritsik (Rakvere OK) ning kuni 18-aastastest noortest Birgit Rõõm (OK Ilves) ja Olle Ilmar Jaama (OK Peko).

MM-võistluste esimene võistluspäev Käärikul on 24. veebruaril.