Daisy Kudre: unistasin ühest MM-medalist, kaks on ikka super!

27-aastane Daisy Kudre on Eesti Vabariigi sünnipäevanädalal rõõmustanud eestlasi juba kahe kingitusega. Kolmapäevane maailmameistritiitel sprindis andis võimaluse minna neljapäeval peetud jälitussõidus rajale esimesena.

Oma iseloomult erinevad kaks distantsi palju. Kui sprindis oli Kudre võiduaeg pisut üle 15 minuti, siis jälitussõidus tuli pingutada rohkem kui tund aega.

Raja esimesel kolmandikul andis hea teevalik järgmiste ees rohkem kui minutilise edu. Siis tulid aga sisse eksimused ning kaardivahetusse ehk kahele kolmandikule jõudes oli eestlanna kolmas.

"Võrdlesin neid valikuid. Ja tegelikult kõige paremat ma kaardi pealt ei näinudki, sest meil on ikkagi selline piiratud aeg. Võimalikult kiiresti tuleb see valik teha ja ma seda ringisõitu ei näinudki," tunnistas Kudre intervjuus ERR-ile. "Valisin enda arust kõige parema variandi, sõitsin-sõitsin ja sain aru nüüd läks nagu veits pekki. Tõesti halb valik. Aga ma lihtsalt ütlesingi endale metsa all, et see on nii keeruline rada. Ära anna alla! Sõida edasi!"

Eksimusi tuli nõudlikul rajal sisse konkurentidelgi. Viimasteks kontrollpunktideks olid kullaheitlusse jäänud kaks naist. Kudre ette liidriks oli tõusnud võistlust üheksandalt kohalt alustanud rootslanna Lisa Larsen.

Veel korraks tekkis kuldmedali osas suur pinge, aga suusatajataustaga Larsen pani oma tugevused maksma ja tuli maailmameistriks. Kudre kaotas talle finišis 19 sekundiga, kuid suutis teist kohta hoida. Pronksi teenis Evelina Wickbom.

Evely Kaasiku sai 19. ja Doris Kudre 22. koha.

"Unistasin medalist ja mõtlesin, et kui selle ühe medali ka suudan võita, siis oleks juba see MM üli korda läinud. See, et kaks medalit ja eriti eilne kuldmedal, see on super ikkagi. Ma olen kindlasti ülirahul sellega ja rõõmus," tunnistas Kudre.

Daisy Kudrel on MM-medaleid ka varasemast, kuid sprindi kuld on sellisel tasemel esimene täistabamus. Sportlane suutis üle olla suurest võistluseelsest pingest.

"Ma olen tavaliselt ka enne võistlusi hästi närvis ja elevil. Ikka kõhus keerab. Aga siia, Eesti MM-ile tulles tundsin hoopis teistmoodi, oli ka sellist nagu rasket pinget," jätkas Kudre. "Olen jõudnud elu parimasse vormi ja praegusel hetkel on Eestis need võistlused ja see on nagu super. Just ka see vaimne ettevalmistus. Olen väga-väga palju mõelnud selle peale, et kuidas siis selle pinge ja kõigega toime tulla. See, et ma lõpuks sellega hakkama sain, see on kindlasti ülisuper."

Meeste jälitussõidu võitis norralane Audun Heimdal. Kevin Hallop sai 19. ja Mattis Jaama 22. koha. Samuti Käärikul peetavatel noorte Euroopa meistrivõistlustel tuli aga ühisstardist sõidus kuldmedalile Olle Ilmar Jaama.

"Me oleme koduseks tiitlivõistluseks hästi ette valmistanud ja sportlased on täna heas seisus. Täna, teise võistluspäeva järgi võime öelda, et nad selle stardieelse pingega, mis enne esimest starti ehk eilset võistluspäeva oli, tulid hästi toime," ütles Eesti koondise peatreener Kuno Rooba.

Reedel on võistlustel puhkepäev, medaleid jagatakse jälle laupäeval ja pühapäeval.