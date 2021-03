Suusaorienteerujate peatreener MM-ist: hing hõiskab, oleme väga rahul

Daisy Kudre jaoks lõppesid medalivõiduga kõik tema neli etteastet. Kahele individuaalsele kullale ja ühele hõbedale lisandus pühapäeval sprinditeate pronksmedal. Kudre paariline oli viimasel distantsil Mattis Jaama.

Samal ajal ja samas kohas peetud noorte Euroopa meistrivõistlustel kogus neli medalit Olle Ilmar Jaama. Tema võitis kuldasid kaks, lisaks tuli kahelt distantsilt kolmas koht.

Koondise resultaat on kokkuvõttes võimas. Medalit või medaleid kodustelt tiitlivõistlustelt muidugi oodati, aga mitte sellisel hulgal. Eriti kuna täiskasvanute hulgas olid sisuliselt kõik maailma paremad koroona-aegadest hoolimata kohal.

"Spordipühapäev" uuris Eesti koondise peatreenerilt Kuno Roobalt, kas "suurepärane" on koondise esitust kokkuvõttes ainuõige hinnang. "Ma arvan, et sellele suurepärasele tuleks veel ülivõrdeid juurde panna," tunnistas Rooba. "Hing hõiskab ja oleme väga rahul."

"Minu kui kogu selle protsessi suunaja üks suurem ülesanne ongi just sellist üldist võistkonna meeleolu ja tahet ja tahtmist ülal hoida, innustada ka neid, kellel võib-olla nii hästi ei ole võistlus läinud kui ta ise hinges on lootnud," lisas Rooba.

"Suusaorienteerumine rahvusvahelise alaliidu poole pealt ja tervikuna ka Eestis tuleb jooksuorienteerumise järel ja on võib-olla ühel pulgal või natuke eespool rattaorienteerumisest," selgitas Rooba. "Aga noorsportlaste puhul on Eesti suusaorienteerumise kohapealt kõige suurem tegur talv. Need viimased lumevaesed talved on just meie järelkasvu mõjutanud."