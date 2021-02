Võrkpalli Balti liigas tulevad väljakule tabeli tipud

Pärast hooaja pooleli jätnud Jelgava ja Daugavpilsi mängude punktide mahaarvamist muutus ka Credit24 Meistriliiga tabeliseis. Esikohal on jätkuvalt Saaremaa Võrkpalliklubi 29 punktiga. Bigbank Tartul on 26 ja Selver Tallinnal 25 punkti. Neljas on 20 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi, viies 14 punktiga TalTech ja kuues 12 punktiga Jekabpilsi Luši. Kahel viimasel positsioonil paiknevad RTU/Robežsardze/Jurmala (11 punkti) ja Gargzdai Amber-Arlanga (1).

Pärast eelolevat nädalavahetust on põhiturniiril veel pidada kaks kohtumist, kus lähevad vastamisi Selver ja RTU.

Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg tõdes, et ees ootavad mängud on suure kaaluga. "Veebruar saab olema raske kuu, meil on tulemas kuus mängu, kaks viimast Balti liigas ja neli vaheringi kohtumist. Ka reisimist tuleb palju. Samas tervise osas on olukord paranenud ja viimastes trennides on kõik kohal olnud. Märksõnaks on hetkel ettevaatlikkus, et ei koormaks liigsete trennidega mehi ära. Tuleb individuaalselt läheneda ja ka vabu päevi anda."

"Sel nädalavahetusel on ees ootamas kaks tugevat mängu, sest Pärnu ja TalTechi viimatised kaotused Lätis annavad aimu, et midagi kerget seal ees ootamas pole. Mõlemad vastased on eriti ohtlikud kodusaalis. Meie eesmägiks võiks olla ilusat mängu näidata. Tabeliseis on pingeline, Saaremaa libastumise korral on meil võimalik põhiturniir võita, ent kui ise ebaõnnestume, võime ka kolmandaks langeda. Kahtlemata on need olulised mängud kõigi jaoks," kommenteeris Rikberg.

Keerulisi aegu üle elav Saaremaa meeskond jäi hiljuti ilma mõlemast sidemängijast Alexander Tuschist ja Nikodem Wolanskist, ent juba on meeskonnaga liitunud uus sidemängija Filip Despotovski (Põhja-Makedoonia).

Esimeses Eesti meistrivõistluste vaheringi mängus kohtuvad TalTech ja Selver Tallinn

Vaheringis mängivad kõik klubid omavahel ühe ringi. Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu vahegruppi kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.). Vahegrupi lõplik paremusjärjestus (stardipunktid + mängudelt saadud punktid) paneb paika poolfinaalide paarid, 1. koht vs 4. koht ja 2. koht vs 3. koht. Vahegrupis viimaseks jäänud võistkond langeb edaspidistest võistlustest välja ja saavutab EMV raames viienda koha.

Vaheringi asetused pandi paika järgmiselt: kaks alumist ehk Pärnu Võrkpalliklubi ja TalTech (vastavalt nende positsioonile hetkel turniiritabelis) enam esikolmikusse tõusta ei oleks saanud, seega nende kohtadeks jäid 4. ja 5. Esikolmik loositi, sest nii Saaremaa Võrkpalliklubil, Bigbank Tartu kui Selver Tallinnal on võimalus tõusta esimeseks. Loosiga sai 1. asetuse Bigbank Tartu, 2. asetuse Saaremaa VK ja 3. Selver.