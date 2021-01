Kõrgemal tasemel jätkav Mae Lang: mulle jäävad mägisemad sõidud

Lumerohkel talvel on 24-aastane Mae Lang vormi kogunud suusatamisega. Loomulikult teeb ta sisetingimustes trenni ka rattapukil sõites, samuti jõusaalis. Lang valmistub esimeseks hooajaks proffide hulgas. Tema Luksemburgis registreeritud klubi omandas profilitsentsi.

"Kindlasti tuleb natukene professionaalsemalt hakata kõike ettevalmistust võtma. Kõige suurem muutus ongi minujaoks lihtsalt võistluskalender, et me saame suurematele sõitudele peale," rääkis Lang ERR-ile. "Kindlasti on see tase kõrgem, aga samas naistel ikkagi need suured tiimid käivad ka madalamate tasemete sõitudel. Seda on raske öelda, et kui palju kõrgem nüüd see tase on."

Uus väljakutse võib soodsal juhul tähendada kutseid naiste World Touri sarja sõitudele. 2010. aasta Tour de France'i võitja Andy Sclecki nime kandva klubi koosseisu on rahvusvaheline, sest sinna kuulub rattureid pea kümnest riigist.

"Kuna meil on selliseid mägironijaid tiimis üsna vähe ja enamik on sprinterid, siis mulle jäävadki sellised mägisemad sõidud. Loodetavasti saame siis ka enda tulemuse peale mõnel sõidul sõita," arvas Lang.

Profitiimi kuulumine on olnud Langi selge eesmärk alates sellest, kui ta 2019. aastal välismaale siirdus. Tuleb aga rõhutada, et profistaatusest hoolimata ei saa Lang klubilt palka. Endiselt peab ta lootma sponsorite ja perekonna abile. Eestlanna tulevikusoov on, et see olukord muutuks.

"Eks järgmiseks aastaks see nüüd ongi uus eesmärk, et kas võib-olla mõnda suuremasse tiimi proovida saada, või siis võib-olla meie tiimi olukord paraneb. Eks seda on siis järgmisel aastal näha."

Mae Langi võistlushooaeg algab märtsis.