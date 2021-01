"Spordipühapäev" keskendub Eesti sportlaste jooksutehnikale

Viimastel aastatel on korduvalt tõstatatud küsimus, kui hea on Eesti sportlaste jooksutehnika. Küsimus ei puuduta sugugi vaid kergejõustiklasi. Näiteks leiavad kriitikud, et suuri puudujääke on pallimängualade jooksuliigutustes.

Uurime spetsialistide ja erinevate spordialade treenerite abiga, kas probleem eksisteerib ja kui tõsiselt sellega tegelema peaks. Sõna saavad Gerd Kanter, Ants Nurmekivi, Kenny Kivikas ja Margus Tamm.

Järgmisel nädalal toimuva Monte Carlo ralliga algab uus autoralli MM-hooaeg. Lahkame asjade seisu koos Eesti Päevalehe ja Delfi sporditoimetuse juhi Peep Pahviga.