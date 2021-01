Levandi Kiibusest: ta on väga sügava sisuga tüdruk

"Kaks korda nädalas on mul enne kooli kolmveerand seitse trenn, siis lähen kooli, olen kolmeni koolis ja siis seitsmeni trennis," tutvustas Kiibus enda tavapärast treeningurutiini. "Üks päev nädalas on vaba. Kuna tahan vaba aega veeta, siis kindlasti leian selle aja, et ka muude toredate asjadega tegeleda."

"Mina ikkagi ütlen, et tema sisemine maailm on eriline. Ta on väga sügava sisuga tüdruk. Tal on rikas maailm, ta ei piirdu ainult uisutamisega. Tal on sõpru, ta õpib koolis väga hästi," kiitis Levandi. "Teda huvitavad väga paljud asjad, ta loeb väga palju. Ja see on kohe tunda. See väljendub tema kavades – tema liigutused on intelligentsed ja rikkalikud, tema kehagraatsia on hoopis teistsugune. Ja see jääb silma, sest iluuisutamine on ikkagi selline ala, kus inimfaktor mängib väga suurt rolli ja kui ta on kõikidele sümpaatne – kohtunikele, publikule –, on see väga suur pluss."

Kiibus sai mullu Euroopa meistrivõistlustel seitsmenda koha, korrates iseseisva Eesti parimat tulemust suurvõistlustel. Lisaks sai 17-aastasest Kiibusest läbi aegade teine Eesti naisüksiksõitja, kes pääses Rahvusvahelise Uisuliidu prestiižikas GP-sarjas jääle – Kiibus tegi enda debüüdi Moskva GP-etapil, kus parandas võimsa vabakavaga isiklikku rekordit ja sai kuuenda koha.

"Kõige emotsionaalsem hetk oli kindlasti EM," tõdes Kiibus. "See enda üllatamine, et iga võistlus aina paremini, teeb rõõmu."

"Võib-olla see kõlab imelikult, aga [kõige rohkem naudin] seda rasket tööd," lisas Kiibus. "Neid kavu sõita ja iseendaga tööd teha."

Kiibus rääkis ka enda võistluskostüümidest, mis valmivad koostöös Eesti tippdisaineritega. "Minu kleidid on teinud Eesti väga head moedisainerid Ketlin Bachmann ja Riina Põldroos," avaldas ta. "Nendega oleme saanud ilusad kunstiteosed mu muusikatele taha. Need on väga olulised. Mulle peab [kleit] ikka väga meeldima!"

"Mulle isiklikult väga meeldib vaadata, kuidas ta kavasid sõidan. Ma lihtsalt naudin!" õhkas Levandi.

Tänavu jäeti Euroopa meistrivõistlused koroonapandeemia tõttu ära ja praegu harjutab pühapäeval 18-aastaseks saav Kiibus maailmameistrivõistlusteks, mis peaksid toimuma märtsis Stockholmis. Kiibuse peamine eesmärk selleks aastaks on kvalifitseeruda järgmise aasta Pekingi olümpiale. "Aga üleüldiselt mitte enam sammu tagasi astuda, ikka edasi minna. Muidugi võivad väikesed tagasilöögid tulla, ega kogu aeg ei saa üles muudkui minna. Aga anda endast parim kogu aeg, mitte alla anda," rääkis ta enda sihtidest.