Rahvusvaheline uisuliit tutvustas Eva-Lotta Kiibust kui tõusvat tähte

Rahvusvaheline uisuliit tutvustas Eestit väikese rahvana, kellel on pikk iluuisutamise traditsioon. Alates iseseisvumisest 1991. aastal on Eesti iluuisutajad rahvusvahelisel areenil alati esindatud olnud. Kui mitmeid aastaid tõi Eestile kuulsust Elena Glebova, siis on nüüd tõusvaks täheks kerkinud Eva-Lotta Kiibus, kes sai oma esimesel EM-il Austrias Grazis mullu kõrge seitsmenda koha.

Käesolev hooaeg on eestlannal läinud siiani hästi. Septembris võitis ta Saksamaal toimunud Nebelhorn Trophy, seejärel sai Ungaris Budabest Trophyl teise koha. Novembris lõpetas Kiibus Moskvas GP debüüdi kuuenda kohaga.

"Ma tundsin GP-l nii palju emotsioone. Olin õnnelik, et suutsin peale lühikava end kokku võtta ja oli tunda, et publik elas võistlejatele kaasa ning nautis minu etteastet. See oli imeline," ütles Kiibus. "Ühtlasi oli see minu jaoks väga oluline võistlus, sest hooajal ei ole väga palju nii kõrge tasemega võistluseid. Ma õppisin, kuidas ka vaimselt iseendaga hakkama saada. See motiveeris mind palju, et tõestada, milleks ma võimeline olen."

Kiibus alustas iluuisutamisega nelja-aastaselt. "Mu vanemad ei teadnud palju iluuisutamisest," tunnistas Kiibus. "Aga nad nägid, et ma naudin seda väga. Seega saatsid nad mind iluuisutamise treeningutele. Siin ma nüüd olen."

Anna Levandi võttis Kiibuse oma gruppi kuueaastasena. Umbes 12-13-aastasena mõistis eestlanna, et tahab iluuisutamise maailmas kaugele jõuda. Oma suurimaks eeskujuks peab ta itaallannat Carolina Kostnerit. Tulevikku vaadates soovib Kiibus kvalifitseeruda olümpiamängudele.