Kiibus teenis 7,49 punkti vähem kui oktoobri keskel Budapestis isiklikku rekordit püstitades. Ungari pealinnas näidatud kava oleks ta Moskvas kergitanud seitsmendaks.

Kõik kuus konkurentsis olnud venelannat hõivasid lühikava järel kuus kõrgemat kohta. Liidriks asus tänavune Euroopa meister Aljona Kostornaja (78,84 punkti).

Talle järgnevad eksmaailmameister Jelizaveta Tuktamõševa (74,70) ja tänavune EM-pronks Aleksandra Trussova (70,81). Kiibus oli EM-il seitsmes.

Vabakava sõidetakse laupäeval.

Eelvaade:

Algselt pidi Kiibus debüüdi tegema eelmisel nädalal Prantsusmaa etapil, kuid see jäi koroonaviiruse tõttu ära. Siis aga teenis ta pääsme Moskva GP-etapile ja nii saab 17-aastasest Eesti meistrist saab Elena Glebova järel läbi aegade teine Eesti naisüksiksõitja, kes pääsenud Rahvusvahelise Uisuliidu prestiižikas GP-sarjas jääle. "Eesti Uisuliit tegi kõik, mis võimalik. Seal oli üks vaba koht veel ja kuna mulle määratud Prantsusmaa Grand Prix' etapp tühistati, sain ma koha Venemaal," selgitas Kiibus ERR-ile.

Kutse teenis 12 naisüksiksõitjat, teiste seas on võistlustules Venemaa praegused tipud Aljona Kostornaja, Aleksandra Trussova ja Jelizaveta Tuktamõševa. Reede hommikul tuli teade, et haiguse tõttu ei saa osaleda EM-hõbe Anna Štšerbakova, seega asub võistlema 11 uisutajat.

Lühikava uisutab Kiibus esimese soojenduse viimasena, pääsedes jääle Eesti aja järgi kell 19.11.

Eelmisel nädalal rääkis Kiibus iluuisuportaalile Golden Skate, et tema eesmärk on Moksvas sõitu nautida ja mitte keskenduda üksnes hüpetele. "Olen põnevil, sest see on minu jaoks esmakordne kogemus," lausus Kiibus. "Arvan, et võistlus tuleb äärmiselt kõrgetasemeline, mis on hea! Tunnen end hästi, ajan oma asja ja üritan näidata parimat."

Aste madalamal ehk ISU Challenger sarjas võitis Kiibus sel sügisel Oberstdorfis toimunud võistluse ja saavutas teise koha Budapestis, kus nihutas kahe kava summas Eesti rekordi 184,27 punkti peale. Ühegi miinuseta õnnestus tal Ungaris esitada lühikava ja võrreldes EM-iga on ta viinud oma lühikava rekordi 59 punkti pealt 65 punktini. Kiibuse vabakava rekord on 121,54 punkti, mille ta teenis jaanuaris EM-il, kui sai seitsmenda koha.