Kiibus Levandist: usaldus sportlase ja treeneri vahel on kõige olulisem

"Temas on kõike, nii karmust kui hoolt ja armastust. Tunnen iga päev trennis, et ta teab, mida ta teeb," iseloomustas Kiibus oma treenerit Vikerraadio saates "Vikerhommik".

"Ma usaldan teda ja arvan, et usaldus sportlase ja treeneri vahel ongi kõige olulisem. Kui seda ei ole, siis sealt pikemas perspektiivis ka midagi ei tule."

"Ta on igasuguseid põnevaid väljendeid ja ütlusi kasutanud. Mõni päev, kui asjad ei tule nii hästi välja, on ta oma õpilasi nimetanud pelmeenideks supis," meenutas Kiibus. "Ta on jaganud ka tarkusi, mis on mulle meelde jäänud ja mida tuleb meenutada, näiteks et sport ja trennid on justkui niidi ketramine. Seda ei saa teha kiiruga ja kiirustades, sest siis sa tõmbad niidi katki."

Nagu kõiki sportlasi, on koroonaperiood mõjutanud ka Kiibust, kes jätkab treeningute kõrval õpinguid Tallinna Ühisgümnaasiumi 11. klassis. "Kevadel oli see lihtsam - siis ei pääsenud ma ka jäähalli ja pidin kõik trennid kodus tegema. Siis oli kodust õppimine ka lihtsam. Nüüd, kui kool hakkab jälle peale ja ma saan jäähallis kohal ka käia, pean taidlema kodu ja jäähalli vahelt, et jõuaksin mõlemat," sõnas