Kiibus heast debüüdist GP-etapil: trenni ja raske töö tulemus

Kui lühikavas (57,88 punkti) jäi isiklikust rekordist vajaka, siis laupäeval vabakavas oli ta 128,12 punktiga hoopis paremal tasemel.

"Kindlasti ei jäänud rahule ja ei tundnud hästi," kommenteeris ta intervjuus ERR-ile lühikava. "Aga sel hetkel oligi kaks valikut: kas minna edasi või jäädagi eelmisesse päeva kinni? Ega see lihtne ei olnud."

"Ma ei ütleks, et ma keskendusin ekstra. Tavaliselt ekstrakeskendumine lõppeb hoopis vastupidise tulemusega. Ma arvan, et olin lihtsalt selleks hetkeks valmis näitama sellist taset. Ma arvan, et oli lihtsalt trenni ja raske töö tulemus."

Kiibuse sõnul tuleb enesekindlus võistlustel väga palju kasuks. "Sellega sõidad üle kõikidest ebamugavustest, mis võib tabada kava jooksul. Üritasin anda endast maksimumi, olla enesekindel ja uskuda endasse."

Võistluse organisatoorse poolega jäi ta väga rahule. "Jaa ja isegi üle ootuste. Väga hästi korraldatud. Väga-väga soe publik. Neid asju ei oska kunagi oodata ja eelarvamusi luua. Aga kõik vastas [soovitule] ja oli veel parem."

Järgmise suure võistlusena on kavas jaanuari lõpus Zagrebis peetav EM. "Pöidlad pihus - loodame, et toimub!" ütles eestlanna. "Mul on ikka üks eesmärk - anda endast parim, näidata enda maksimumi. Ja näha siis, mis koht ja punktid tulevad."

"Ma ei oska kunagi endale seada eesmärgiks mingit kohta või mingeid punkte, sest need pole minu teha," lausus tänavusel EM-il seitsmendaks tulnud uisutaja. "Minu teha on jääl hüpata ja tantsida. Eks üritan seda maksimaalselt näidata."